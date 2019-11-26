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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Atıştırmalık Tarifleri>Balıklı taco tarifi
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Balıklı taco tarifi

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Balıklı taco tarifi

Meksika mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri, balıklı taco. Enfes baharatlarla lezzeti kat kat artan kızarmış balık ve birbirinden nefis soslarla servis edilen bu tarif herkesi hayran bırakacak. Tadını unutamayacağınız bir şölen sizi bekliyor. İşte balıklı taco'nun malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 adet kırmızı soğan
  • 2 adet misket limon suyu
  • 4 adet mezgit balığı veya berlam (derisiz ve kılçıksız)
  • 1 çay kaşığı toz kimyon
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 1 diş sarımsak
  • 8 adet yumuşak mısır tortilla
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Acı sosu için

  • 2 çay kaşığı acı sos
  • 125 gram mayonez

Mısır çeşnisi

  • 200 gram tane mısır
  • 1 adet taze kırmızı çili biber
  • Bir tutam taze kişniş
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu

Hazırlanışı

Soğanı ikiye bölerek ince ince dilimleyin.

Üzerine limon suyunu ilave edip karıştırın.

Mayonezi ve acı sosu uygun bir kasede karıştırın.

Diğer taraftan mısır konservesini ayrı bir kaseye alın.

Çili biberini ve kişnişi küçük parçalar halinde doğrayıp mısırların üzerine ekleyin.

Tuz, kimyon ve paprikayı da ilave edip karıştırın. Daha sonra balık filetolarının üzerine ekleyin.

Ayrı bir kasede rendelenmiş sarımsağı ve zeytinyağını karıştırıp balıkların üzerine gezdirin.

Balık filetolarının kalınlığına göre fırında kızarana kadar pişirin.

Balıkları fırından çıkardıktan hemen sonra tortilla'ları ısıtın.

Bu sırada da avokadoları soyun ve çekirdeklerini çıkartarak dilimleyin. Üzerine limon suyu ekleyip servis için hazırlayın.

Pişmiş balığınızı servis tabağına alın. Üzerine doğranmış kişniş serpin.

Ilık tortilla'lar, salata, mısır çeşnisi, acı sosu ve avokado eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

Fotoğraf: Alamy
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