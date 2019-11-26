Balıklı taco tarifi

Meksika mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri, balıklı taco. Enfes baharatlarla lezzeti kat kat artan kızarmış balık ve birbirinden nefis soslarla servis edilen bu tarif herkesi hayran bırakacak. Tadını unutamayacağınız bir şölen sizi bekliyor. İşte balıklı taco'nun malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Acı sosu için
Mısır çeşnisi
Soğanı ikiye bölerek ince ince dilimleyin.
Üzerine limon suyunu ilave edip karıştırın.
Mayonezi ve acı sosu uygun bir kasede karıştırın.
Diğer taraftan mısır konservesini ayrı bir kaseye alın.
Çili biberini ve kişnişi küçük parçalar halinde doğrayıp mısırların üzerine ekleyin.
Tuz, kimyon ve paprikayı da ilave edip karıştırın. Daha sonra balık filetolarının üzerine ekleyin.
Ayrı bir kasede rendelenmiş sarımsağı ve zeytinyağını karıştırıp balıkların üzerine gezdirin.
Balık filetolarının kalınlığına göre fırında kızarana kadar pişirin.
Balıkları fırından çıkardıktan hemen sonra tortilla'ları ısıtın.
Bu sırada da avokadoları soyun ve çekirdeklerini çıkartarak dilimleyin. Üzerine limon suyu ekleyip servis için hazırlayın.
Pişmiş balığınızı servis tabağına alın. Üzerine doğranmış kişniş serpin.
Ilık tortilla'lar, salata, mısır çeşnisi, acı sosu ve avokado eşliğinde servis edin.
Afiyet olsun...