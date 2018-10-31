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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kaan Bozdoğan, İstanbul (AA)
31.10.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Balık yiyenler dikkat! Palamutta 25, istavritte 13, lüferde 18 santimetre şartı

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Balık yiyenler dikkat! Palamutta 25, istavritte 13, lüferde 18 santimetre şartı

İstanbul Boğazı'nda avlanan balıkçı teknelerine gece saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Teknelerin ve çalışanların evrakını inceleyen ekipler, balık boylarını da tek tek ölçerek avlanmanın yasal koşullara uygunluğunu kontrol etti. Kaçak avcılığın önlenmesi, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için yapılan faaliyetlerde koşullara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Yetkililer vatandaşları da aldıkları balıkların boylarına dikkat etme konusunda uyardı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, AA muhabirine, denetimlerin yıl boyu 7 gün 24 saat esasına göre yapıldığını belirtti.

Bakanlık tarafından kurulan BAGİS (Balıkçılık Gemisi İzleme Sistemi) ile 12 metrenin üzerindeki tüm teknelerin durum ve konumlarının tespit edildiğini dile getiren Karaca, "Yaptığımız denetimlerde teknelerin öncelikle nerede avcılık yaptığına, derinlik yasağının olup olmadığına baktık. Ayrıca teknelere çıktık, evrak kontrollerini, yeşil ruhsatlarını ve teknede çalışan personelin gerçek tüzel kişilere ait su ürünleri tezkerelerini, gırgır ağı ölçüm belgelerini ve buna benzer bütün belgelerini kontrol ettik. Avlanan balıkların da boy yasaklarına uyup uymadıklarını inceledik" dedi.

Karaca, palamutta 25, istavritte 13, lüferde ise 18 santimetre azami boy şartının bulunduğunu vurguladı.

Denetimlerin 60-70 kişilik ekiple denizin yanı sıra karaya çıkış noktaları, su ürünleri hali ve yol kontrollerinde de yapıldığını anlatan Karaca, kentte genel bir denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu tür çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Karaca, "Baskın denetim de diyebiliriz buna. Bu denetimin amacı caydırıcılık ve denizlerimizde bulunan balık stoklarının üzerindeki baskıyı azaltmak. Amacımız sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı avlananlara idari para cezası uygulandığını, iki yıl içerisinde 3 kez ihlal yapan kişilerin tekne ruhsatlarının geri alındığını aktaran Karaca, 2003 yılından beri yeni av ruhsatı verilmediğine dikkati çekti.

Karaca, "Geçen yıl yaklaşık 18 bin denetim yaptık. Bu denetimlerden 553'ünde idari para cezası uyguladık, bunun da karşılığı 800 bin lira civarında. Yaklaşık 173 ton balığa ve su ürünlerine de el koyduk" dedi.

Denetimlerin balıkçıların yararına olduğunun altını çizen Karaca, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir avcılıktaki amacımız çocuklarımızın da yiyebileceği avlayabileceği balık bırakmak. Önceki nesillerin bize bıraktığı gibi biz de sonraki nesillere bırakalım ki onların çocukları, torunları da bu mesleği sürdürebilsinler. Yaptığımız denetimler bir nevi de onları korumaktır. Sürdürülebilir balıkçılığı sağlarsak hem tüketiciyi hem balıkçıları korumuş oluruz."

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