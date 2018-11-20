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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Erdal Can İçelli, İstanbul (İHA)
20.11.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Balık bayramı! Marmara'ya hamsi yağdı

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Balık bayramı! Marmara'ya hamsi yağdı

Marmara Denizi'nde son günlerde avlanan hamsi, boyu ve fazlalığıyla dikkat çekiyor. Yetkililerin denetimleri sıklaştırması ve Marmara denizinin geçmişe oranla temiz olması bunda büyük rol oynuyor. İstanbul’da balıkçılık yapan Kenan Balcı son 10 yılda olmadığı kadar hamsinin bol ve boy olarak kriterlere uygun olduğunu ifade etti.

Balıkta bu sene bol bir sezon geçiriliyor. İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı bu sezon hamsinin bol olduğunu ve yasakların etkisini gösterdiğini söyledi. Balcı,” Denetimler sıklaştı, avlanma yasakları uygulandı ve Marmara denizine balıklar girmeye başladı. Tabi ki bu bolluğun bir başka sebebi de yapılan arıtma tesisleridir. Çünkü bu tesisler sayesinde denizlerimizde oksijen yeterliliği oluştu. Balıklar bu kadar olumlu etkenler bir araya gelmesinin ardından Marmara’ya akın ettiler. Denetimler sayesinde 10 sene sonra Balık bayramını yaşıyoruz. Özellikle hamsi bolluğu yaşanıyor ve bu durum bizleri mutlu ediyor. Bu sene hem iri hem çok lezzetli hamsiler herkesi hamsi yemeğe davet ediyorum” diye konuştu.

“HAMSİNİN KİLOSU 5 İLE 10 TL ARASI DEĞİŞİYOR”

Yaşanan hamsi bolluğunun fiyatlarına da etki ettiğini vurgulayan Balcı,” Hamsinin fiyatı, pazarlarda 5 ile 10 TL olarak değişkenlik gösteriyor. Fiyatı gayet makul ve her kesime hitap ediyor. Eskiden fakirin gıdası olarak görülüyordu ancak yararı ve lezzeti son zamanlarda anlaşıldığını düşünüyorum. Devlet yetkililerine de teşekkür ediyorum onların sayesinde bu bolluğu yaşıyoruz. Meslektaşlarımdan istediğim, yeterli büyüklüğe sahip olmayan balıkları avlamasınlar. Çünkü küçük balıklar her zaman için büyük balıkları denizlerimize davet eder ve onları besler. Hamsi çok bol çıkıyor diye yem sanayiine verilmemesi lazım. Hamsi çok önemli. Büyük balıkları besliyor, bulunduğu yere büyük balıkları davet ediyor. İnşallah bu sezon her şey istediğimiz gibi gider ve vatandaşlarımıza ucuz balığı yedirmeye devam ederiz” dedi. Öte yandan Kenan Balcı hamsinin sağlık deposu olduğunu söyleyerek çiğ çiğ hamsi yedi.

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