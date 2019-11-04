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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sos Tarifleri>Bal sirkesi tarifi
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Bal sirkesi tarifi

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Bal sirkesi tarifi

Sirke içinde şeker olan tüm meyvelerle yapılabileceği gibi balla da yapılabilir. Olgunlaşma süresi biraz uzun olmakla birlikte bal saf ve antibakteriyel bir ürün olduğu ve bozulmadığı için uzun süre saklanabilir. Diğer sirkeleri kullandığınız her alanda kullanabileceğiniz bal sirkesinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet şifa olsun…

  • Çiğ
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 kilogram doğal bal
  • 2 litre temiz su
  • Bir parça sirke anası veya 1 çay kaşığı ekmek mayası ile 1 dilim ekmek
  • 1 bardak taze sıkılmış meyve suyu

Hazırlanışı

Balı sirkeyi kuracağınız kavanoza alın.

Suyu kaynatıp balın üzerine ekleyin.

Meyve suyunu ve varsa sirke anasını da ilave edin.

Sirke ananız yoksa ekmek diliminin üzerine ılık suyla sulandırdığınız ekmek mayasını sürün ve mayalı kısmı alta gelecek şekilde kavanoza koyun.

Kavanozun üzerini tülbentle örtün.

Kavanozu 15 gün karanlık bir yerde dinlendirin.

Bu sürenin sonunda ekmeği ve diğer parçacıkları sirkenin içinden alıp karışımı süzün.

Sirkeyi yeniden kavanoza alıp 1 ay boyunca havadar bir yerde dinlendirerek olgunlaştırın.

Ekşiyip sirke haline geldikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Yemediğiniz ekmekler ne oluyor?
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Fotoğraf: Alamy
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