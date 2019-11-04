Bal sirkesi tarifi

Sirke içinde şeker olan tüm meyvelerle yapılabileceği gibi balla da yapılabilir. Olgunlaşma süresi biraz uzun olmakla birlikte bal saf ve antibakteriyel bir ürün olduğu ve bozulmadığı için uzun süre saklanabilir. Diğer sirkeleri kullandığınız her alanda kullanabileceğiniz bal sirkesinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet şifa olsun…
Balı sirkeyi kuracağınız kavanoza alın.
Suyu kaynatıp balın üzerine ekleyin.
Meyve suyunu ve varsa sirke anasını da ilave edin.
Sirke ananız yoksa ekmek diliminin üzerine ılık suyla sulandırdığınız ekmek mayasını sürün ve mayalı kısmı alta gelecek şekilde kavanoza koyun.
Kavanozun üzerini tülbentle örtün.
Kavanozu 15 gün karanlık bir yerde dinlendirin.
Bu sürenin sonunda ekmeği ve diğer parçacıkları sirkenin içinden alıp karışımı süzün.
Sirkeyi yeniden kavanoza alıp 1 ay boyunca havadar bir yerde dinlendirerek olgunlaştırın.
Ekşiyip sirke haline geldikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.