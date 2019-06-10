Bal sirkesi nasıl yapılır? Bal sirkesi tarifi
Bal sirkesi, balık bir süre bekletilerek fermente edilmesiyle elde edilen bir tür sirkedir. Olgunlaşması için biraz sabır gerekse de yapılışı çok kolaydır. Sağlığa çok sayıda faydası olan bal sirkesini siz de evinizde yapmak isterseniz içeriğimizdeki ipuçlarını izlemeniz yeterli. İşte evde bal sirkesi yapımının tarifi…
Bal sirkesi üzüm ya da elma sirkesini kullandığınız her yerde kullanılabilir.
Bal sirkesini salatalarınıza ilave edebilir, turşu ya da salamura yapmak için bal sirkesi kullanabilirsiniz.
Üstelik saf ve antibakteriyel bir ürün olduğu ve bozulmadığı için uzun süre boyunca da saklanabilir.
Bal sirkesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:
1 kilogram doğal bal
2 litre temiz su
Bir parça sirke anası veya 1 çay kaşığı ekmek mayası
1 bardak taze sıkılmış meyve suyu
Balı derin bir kaseye alın. Suyu kaynatıp bala ilave edin.
Mayalanmayı hızlandırmak için meyve suyunu da ballı suya ekleyin.
Evinizde varsa sirke anasını da karışıma ekleyin.
Sirke ananız yoksa ekmek mayasını ılık suyla sulandırıp bir dilim ekmeğin üzerine sürün.
Ekmeği mayalı kısmı ballı suya değecek şekilde kabın üzerine yerleştirin.
Kasenin üzerini tülbentle örtüp kaseyi 15 gün boyunca karanlık bir yerde saklayın.
15 günün sonunda ekmeği ve diğer parçacıkları kaseden alın.
Karışımı süzüp pürüzsüz hale gelmesini sağlayın.
Havadar bir yere koyduğunuz sirke karışımını olgunlaşması için 1 ay boyunca bekletin.
Sirke haline geldikten sonra tüketebilirsiniz.
BAL SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR? CEVABI İÇİN TIKLAYIN