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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
10.06.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Bal sirkesi nasıl yapılır? Bal sirkesi tarifi

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Bal sirkesi nasıl yapılır? Bal sirkesi tarifi

Bal sirkesi, balık bir süre bekletilerek fermente edilmesiyle elde edilen bir tür sirkedir. Olgunlaşması için biraz sabır gerekse de yapılışı çok kolaydır. Sağlığa çok sayıda faydası olan bal sirkesini siz de evinizde yapmak isterseniz içeriğimizdeki ipuçlarını izlemeniz yeterli. İşte evde bal sirkesi yapımının tarifi…

Bal sirkesi üzüm ya da elma sirkesini kullandığınız her yerde kullanılabilir.

Bal sirkesini salatalarınıza ilave edebilir, turşu ya da salamura yapmak için bal sirkesi kullanabilirsiniz.

Üstelik saf ve antibakteriyel bir ürün olduğu ve bozulmadığı için uzun süre boyunca da saklanabilir.

Evde sirke nasıl yapılır Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi
Evde sirke nasıl yapılır? Evde üzüm sirkesi, elma sirkesi, nar sirkesi tarifi

Bal sirkesi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 kilogram doğal bal
2 litre temiz su
Bir parça sirke anası veya 1 çay kaşığı ekmek mayası
1 bardak taze sıkılmış meyve suyu

Balı derin bir kaseye alın. Suyu kaynatıp bala ilave edin.

Mayalanmayı hızlandırmak için meyve suyunu da ballı suya ekleyin.

Evinizde varsa sirke anasını da karışıma ekleyin.

Sirke ananız yoksa ekmek mayasını ılık suyla sulandırıp bir dilim ekmeğin üzerine sürün.

Ekmeği mayalı kısmı ballı suya değecek şekilde kabın üzerine yerleştirin.

Salatalara lezzet katan balzamik sirke nasıl yapılır
Salatalara lezzet katan balzamik sirke nasıl yapılır?

Kasenin üzerini tülbentle örtüp kaseyi 15 gün boyunca karanlık bir yerde saklayın.

15 günün sonunda ekmeği ve diğer parçacıkları kaseden alın.

Karışımı süzüp pürüzsüz hale gelmesini sağlayın.

Havadar bir yere koyduğunuz sirke karışımını olgunlaşması için 1 ay boyunca bekletin.

Sirke haline geldikten sonra tüketebilirsiniz.

BAL SİRKESİNİN FAYDALARI NELERDİR? CEVABI İÇİN TIKLAYIN

Evde sirke nasıl yapılır?Sirke elmadan üzüme, nardan ayvaya çok çeşitli meyveyle yapılabilen bir şifa deposu. Sirkenizi evde yapmak istiyorsanız takip etmeniz gereken adımlar aşağı yukarı hepsinde aynı ancak sirkenin olgunlaşma süresi meyveye göre değişebiliyor. Bu videomuzda sirke yapımının temel ilkelerini sıraladık.
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