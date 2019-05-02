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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.05.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Balkabağı sarması nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

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Balkabağı sarması nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

Hem rengi hem de lezzeti ile sevilen meyvelerden biri olan balkabağıyla yapabileceğiniz enfes bir önerimiz var: Balkabağı sarması. Köftelik bulgur ve kıyma ile buluşan balkabakları, sarımsaklı yoğurtla sunuma hazırlanıyor, davet sofralarına yakışır bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, balkabağı sarması nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?

BALKABAĞI SARMASI

Malzemeler:
2 dilim bal kabağı
1 çay bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı sıcak su
200 gram az yağlı dana kıyması
1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 diş ezilmiş sarımsak
2-3 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber

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Balkabağının lezzetini tatlıda değerlendirmek isteyenler için farklı kabak tatlısı tarifleri
Balkabağının lezzetini tatlıda değerlendirmek isteyenler için farklı kabak tatlısı tarifleri

Yapılışı:

Balkabağını kabuklarını soyup sebze soyacağı yardımı ile iki parmak genişliğinde uzun ince parçalar halinde kesin.

Köfte için köftelik bulguru derin bir kaba alın. Bulgurun yumuşaması için üzerine sıcak su gezdirip 5 dakika dinlendirin.

Islanan bulgura kıyma, tuz, karabiber ve reyhanı ekleyip iyice yoğurun. Küçük parçalar kopardığınız harçtan yassı köfteler hazırlayın.

Hazırladığınız köfteleri balkabağı dilimlerinin üzerlerine yerleştirip rulo şeklinde sararak avucunuzun içinde iyice sıkın.

Balkabağı sarmalarını bir gün boyunca buzdolabında dinlendirin. 

Etli balkabağı tarifi
Etli balkabağı tarifi

Pişirmeden önce tencerenin altına kalan kabak dilimlerinden yerleştirin. Üzerine buzdolabında bir gün beklettiğiniz balkabağı sarmalarını dizin.

Pişirme öncesi sarmaların üzerine zeytinyağı gezdirin. Küçük parçalara ayrılmış tereyağı ve sıcak su ilave ederek kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Pişen sarmaları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Tereyağında yakılmış pul biber gezdirip servis yapın.

Balkabaklı börek tarifi
Balkabaklı börek tarifi

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