Balkabağı sarması nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
Hem rengi hem de lezzeti ile sevilen meyvelerden biri olan balkabağıyla yapabileceğiniz enfes bir önerimiz var: Balkabağı sarması. Köftelik bulgur ve kıyma ile buluşan balkabakları, sarımsaklı yoğurtla sunuma hazırlanıyor, davet sofralarına yakışır bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, balkabağı sarması nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?
BALKABAĞI SARMASI
Malzemeler:
2 dilim bal kabağı
1 çay bardağı köftelik bulgur
1 su bardağı sıcak su
200 gram az yağlı dana kıyması
1 tatlı kaşığı kurutulmuş reyhan
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
1 diş ezilmiş sarımsak
2-3 çorba kaşığı süzme yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı:
Balkabağını kabuklarını soyup sebze soyacağı yardımı ile iki parmak genişliğinde uzun ince parçalar halinde kesin.
Köfte için köftelik bulguru derin bir kaba alın. Bulgurun yumuşaması için üzerine sıcak su gezdirip 5 dakika dinlendirin.
Islanan bulgura kıyma, tuz, karabiber ve reyhanı ekleyip iyice yoğurun. Küçük parçalar kopardığınız harçtan yassı köfteler hazırlayın.
Hazırladığınız köfteleri balkabağı dilimlerinin üzerlerine yerleştirip rulo şeklinde sararak avucunuzun içinde iyice sıkın.
Balkabağı sarmalarını bir gün boyunca buzdolabında dinlendirin.
Pişirmeden önce tencerenin altına kalan kabak dilimlerinden yerleştirin. Üzerine buzdolabında bir gün beklettiğiniz balkabağı sarmalarını dizin.
Pişirme öncesi sarmaların üzerine zeytinyağı gezdirin. Küçük parçalara ayrılmış tereyağı ve sıcak su ilave ederek kısık ateşte 10 dakika pişirin.
Pişen sarmaları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.
Tereyağında yakılmış pul biber gezdirip servis yapın.
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