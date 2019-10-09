Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?
Sonbahar mevsimiyle birlikte bal kabakları market ve pazar raflarındaki yerini aldı. Besleyici özelliği nedeniyle bebekler için de önerilen bal kabağının en yaygın tüketilen hali ise çorbası. Peki, bal kabağı çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bal kabağı tarifi…
Balkabağı çorbası, balkabağı püresinden yapılan genellikle 'bağlı' bir çorbadır. Bir harmanlanmış balkabağının etini et suyu veya et suyu ile birleştirerek yapılır. Sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler bir Şükran günü yemeğidir.
Bal kabağı çorbası için malzemeler
750 gr. Balkabağı
1 büyük adet kuru soğan
1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (15 gr)
5 su bardağı tavuk veya sebze suyu
1 adet patates
1 adet yıldız anason
2 yemek kaşığı krema
2 tutam tuz
2 tutam karabiber
1/3 muskatın rendesi
Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?
Balkbağının çekirdeklerini alın ve kabuğunu soyun. Kabaca doğrayın.
Soğan ve patatesi soyup kabaca doğrayın.
1 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. Soğanı ekleyip 1 – 2 dakika çevirin.Balkabağı ve patatesi ekleyip 1 – 2 dakika daha çevirin.
Tavuk veya sebze suyunu, yıldız anasonu ve muskat rendesini ilave edin. Tuz ve karabiberle baharatlandırın.
Kapağını kapatıp, sebzeler pişene kadar pişirin.
Piştikten sonra ateşten alın , anasonu içinden çıkarın. Blendırdan geçirin.
2 yemek kaşığı kremayı ekleyerek tekrar karıştırın.
İsterseniz üzerine küçük bir kaşık krema koyarak servis edebilirsiniz.