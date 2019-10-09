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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
09.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

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Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Sonbahar mevsimiyle birlikte bal kabakları market ve pazar raflarındaki yerini aldı. Besleyici özelliği nedeniyle bebekler için de önerilen bal kabağının en yaygın tüketilen hali ise çorbası. Peki, bal kabağı çorbası nasıl yapılır? İşte, adım adım bal kabağı tarifi…

Balkabağı çorbası, balkabağı püresinden yapılan genellikle 'bağlı' bir çorbadır. Bir harmanlanmış balkabağının etini et suyu veya et suyu ile birleştirerek yapılır. Sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler bir Şükran günü yemeğidir.

Bal kabağı çorbası için malzemeler

750 gr. Balkabağı
1 büyük adet kuru soğan
1 yemek kaşığı dolusu tereyağı (15 gr)
5 su bardağı tavuk veya sebze suyu
1 adet patates
1 adet yıldız anason
2 yemek kaşığı krema
2 tutam tuz
2 tutam karabiber
1/3 muskatın rendesi

Bal kabağı çorbası nasıl yapılır?

Balkbağının çekirdeklerini alın ve kabuğunu soyun. Kabaca doğrayın.
Soğan ve patatesi soyup kabaca doğrayın.
1 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin. Soğanı ekleyip 1 – 2 dakika çevirin.Balkabağı ve patatesi ekleyip 1 – 2 dakika daha çevirin.
Tavuk veya sebze suyunu, yıldız anasonu ve muskat rendesini ilave edin. Tuz ve karabiberle baharatlandırın.
Kapağını kapatıp, sebzeler pişene kadar pişirin.
Piştikten sonra ateşten alın , anasonu içinden çıkarın. Blendırdan geçirin.
2 yemek kaşığı kremayı ekleyerek tekrar karıştırın.
İsterseniz üzerine küçük bir kaşık krema koyarak servis edebilirsiniz.

 

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