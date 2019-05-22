Baklavalık yufkadan peynirli börek tarifi

Baklavalık yufka kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir börek hazırladık sizin için. Hem çok lezzetli olan hem de çok kolay hazırlanan bu tarifi denemek isterseniz, baklavalık yufkadan leziz peynirli börek tarifimiz hemen aşağıda…
İç harcı için:
Üzeri için:
Yoğurt, süt, sıvı yağı ve yumurta aklarını derin bir kabın içinde çırpın.
Baklava yufkalarından 2 tanesini tezgahın üzerine serin.
Sosu fırça kullanarak yufkanın üzerine sürün.
Soslu yufkaların üzerine tekrar 2 tane yufka koyup tekrar üzerini soslayın.
Son olarak 2 yufka daha ekleyip aynı işlemi tekrarlayın.
İç harcı için maydanozları ince ince kıyıp dilediğiniz peynirle güzelce karıştırın.
Yufkanın uzun olan kenarına peynirli harcı koyup rulo şeklinde sarın.
Sardığınız yufka rulolarını 4 veya 5 eşit parçaya bölün.
Hazırladığınız yufka parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Bütün yufkaları bu şekilde her 2 kat yufkada bir sosladığınız 6 kat yufkanın üzerine iç harcını koyup sararak rulo haline getirip dilimleyin.
Yufkaları soslama aşamasında çok fazla ıslatmamaya özen gösterin. Aksi takdirde sararken çok zorlanabilirsiniz.
En son kalan sosun içine yumurta sarılarını ekleyin ve güzelce çırpın.
Yumurta sarılı sos karışımını tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine sürün.
Üzerlerine susam ve çörek otunu ilave edin.
Önceden 190 derece ısıtılmış fırında üzerleri tamamen kızarana kadar pişirip, hemen sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.