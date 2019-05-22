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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Baklavalık yufkadan peynirli börek tarifi
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Baklavalık yufkadan peynirli börek tarifi

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Baklavalık yufkadan peynirli börek tarifi

Baklavalık yufka kullanarak kolayca hazırlayabileceğiniz enfes bir börek hazırladık sizin için. Hem çok lezzetli olan hem de çok kolay hazırlanan bu tarifi denemek isterseniz, baklavalık yufkadan leziz peynirli börek tarifimiz hemen aşağıda…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 1 su bardağı yoğurt
  • Yarım su bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 2 yumurtanın beyazı

İç harcı için:

  • Peynir
  • Bir tutam maydanoz

Üzeri için:

  • Çörek otu
  • Susam
  • 2 yumurtanın sarısı

Hazırlanışı

Yoğurt, süt, sıvı yağı ve yumurta aklarını derin bir kabın içinde çırpın.

Baklava yufkalarından 2 tanesini tezgahın üzerine serin.

Sosu fırça kullanarak yufkanın üzerine sürün.

Soslu yufkaların üzerine tekrar 2 tane yufka koyup tekrar üzerini soslayın.

Son olarak 2 yufka daha ekleyip aynı işlemi tekrarlayın.

İç harcı için maydanozları ince ince kıyıp dilediğiniz peynirle güzelce karıştırın.

Yufkanın uzun olan kenarına peynirli harcı koyup rulo şeklinde sarın.

Sardığınız yufka rulolarını 4 veya 5 eşit parçaya bölün.

Hazırladığınız yufka parçalarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Bütün yufkaları bu şekilde her 2 kat yufkada bir sosladığınız 6 kat yufkanın üzerine iç harcını koyup sararak rulo haline getirip dilimleyin.

Yufkaları soslama aşamasında çok fazla ıslatmamaya özen gösterin. Aksi takdirde sararken çok zorlanabilirsiniz.

En son kalan sosun içine yumurta sarılarını ekleyin ve güzelce çırpın.

Yumurta sarılı sos karışımını tepsiye dizdiğiniz böreklerin üzerine sürün.

Üzerlerine susam ve çörek otunu ilave edin.

Önceden 190 derece ısıtılmış fırında üzerleri tamamen kızarana kadar pişirip, hemen sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

Fotoğraf: Alamy
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