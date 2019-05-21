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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
21.05.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Baklava yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

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Baklava yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları

Osmanlı döneminden beri özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın hazırlanması uzun saatler sürse de sonucunda tadına bakan herkese küçük bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde herkes baklava yapımının inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Lezzetli baklava nasıl yapılır? Baklava yapmanın incelikleri nelerdir? Baklava yaparken nelere dikkat edilmelidir? Lezzetli bir baklava için hangi malzemeler tercih edilmelidir? Baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve baklava yaparken herkesin dikkat etmesi gereken püf noktaları, baklava tariflerimiz ile birlikte hemen aşağıda…

Baklavanın lezzetini doğrudan etkileyen üç ana faktör yufkası, şerbeti ve iç malzemeleridir.

Yufkasının inceliğini, dayanıklılığını ve lezzetini etkileyen en önemli malzemeler ise un, yumurta, nişasta, tuz ve limon suyudur.

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Bayram sohbetlerini tatlandıracak, baklava ve tatlı tarifleri
Bayram sohbetlerini tatlandıracak, baklava ve tatlı tarifleri

Un

Un tatlılar için en önemli malzemelerinden biri, doğru un seçimi tatlınızın lezzetini büyük ölçüde etkileyecektir. Baklava yaparken ilk tercihiniz sert buğday unu kullanmak olmalı.

Yumurta

İyi açılmış bir hamur, iyi bir baklava demektir. Hamurun iyi açılması, arkası görünecek şekilde incecik olması için de içine yumurta eklemeniz çok önemli. Yumurtayı kesinlikle oda sıcaklığındayken kullanın. Oda sıcaklığındaki yumurta, baklavanıza lezzet katarken bir yandan da hamurun açarken yırtılmasını önleyecektir.

Havuç dilimi baklava tarifi
Havuç dilimi baklava tarifi

Nişasta

Baklava yaparken tercihiniz buğday nişastası olmalı. Mısır nişastası ise sütlü tatlılarda daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Kullandığınız nişastayı hamur katlarının arasında öbek öbek bırakmamaya, iyice dağıtmaya özen gösterin.

Tuz

“Tatlı yapıyoruz, tuz nereden çıktı?” demeyin. Baklava hamuruna katacağınız tuz, baklava hamurunun kıvamı için çok önemli. Hamura tuzunu ilave etmeyi unutmayın.

Kolay baklava tarifi
Kolay baklava tarifi

Limon suyu

Dışı çıtır çıtır bir baklava yapmak istiyorsanız hamur karışımına yarım limonun suyunu katmayı unutmayın.

Yufka

Hazırladığınız hamurdan elde edeceğiniz yufkaları olabildiğince açmaya özen gösterin. Baklavanızın lezzetinin yufkalarınızın inceliği ile doğru orantılı olacağını unutmayın.

Büzme baklava tarifi
Büzme baklava tarifi

Baklavanın iç harcının lezzetini ise tereyağı ve kullanılan kuru yemişler (ceviz, fındık, fıstık) doğrudan etkiler.

Tereyağı

Tereyağını bütün yufka katlarına sürün. Bu işlemi gerçekleştirirken her kat için boşluk bırakmadan, tereyağını henüz sıcakken sürmeye özen gösterin. Bol tereyağı ile hazırlanan bir tepsi baklavanın lezzetine doyum olmaz.

İç malzemesi

Cevizli, fındıklı veya fıstıklı baklava, hangisini hazırlıyor olursanız olun kullandığınız malzemelerin taze olmasına özen gösterin. Bayatlamış, acılaşmış, yağı çıkmış yemişlerle güzel baklava yapmanız mümkün değildir.

Midye baklava tarifi
Midye baklava tarifi

Şerbet

Baklava yufkası ve şerbet birbiri ile uyum içinde olmalı. Aksi takdirde baklavanızın kıvamı dilediğiniz gibi olmaz ve baklavanızın lezzeti de bozulabilir. Tatlınızın bir hamur yığınına dönmesini engellemek için bu püf noktalarına dikkat edin.

Çok katlı kalın bir baklava hazırladığınızda, şerbetinin kıvamı ne çok sıvı ne de çok koyu olmalı. Hazırladığınız baklava daha az katlı ve ince ise şerbetinin kıvamını daha koyu tutmanız gerektiğini de unutmayın.

Şerbeti baklavayla buluştururken, baklavanın ılık veya soğumuş olması gerekir. Sıcak şerbet ve soğuk baklavanın buluşmasıyla ortaya çıtır çıtır, leziz bir baklava çıkacaktır.

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