Baklava yaparken dikkat etmeniz gereken püf noktaları
Osmanlı döneminden beri özel günlerin vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın hazırlanması uzun saatler sürse de sonucunda tadına bakan herkese küçük bir lezzet şöleni yaşatıyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde herkes baklava yapımının inceliklerini öğrenmeye çalışıyor. Lezzetli baklava nasıl yapılır? Baklava yapmanın incelikleri nelerdir? Baklava yaparken nelere dikkat edilmelidir? Lezzetli bir baklava için hangi malzemeler tercih edilmelidir? Baklava yapmanın püf noktaları nelerdir? Bu soruların cevapları ve baklava yaparken herkesin dikkat etmesi gereken püf noktaları, baklava tariflerimiz ile birlikte hemen aşağıda…
Baklavanın lezzetini doğrudan etkileyen üç ana faktör yufkası, şerbeti ve iç malzemeleridir.
Yufkasının inceliğini, dayanıklılığını ve lezzetini etkileyen en önemli malzemeler ise un, yumurta, nişasta, tuz ve limon suyudur.
Un
Un tatlılar için en önemli malzemelerinden biri, doğru un seçimi tatlınızın lezzetini büyük ölçüde etkileyecektir. Baklava yaparken ilk tercihiniz sert buğday unu kullanmak olmalı.
Yumurta
İyi açılmış bir hamur, iyi bir baklava demektir. Hamurun iyi açılması, arkası görünecek şekilde incecik olması için de içine yumurta eklemeniz çok önemli. Yumurtayı kesinlikle oda sıcaklığındayken kullanın. Oda sıcaklığındaki yumurta, baklavanıza lezzet katarken bir yandan da hamurun açarken yırtılmasını önleyecektir.
Nişasta
Baklava yaparken tercihiniz buğday nişastası olmalı. Mısır nişastası ise sütlü tatlılarda daha iyi bir sonuç almanızı sağlar. Kullandığınız nişastayı hamur katlarının arasında öbek öbek bırakmamaya, iyice dağıtmaya özen gösterin.
Tuz
“Tatlı yapıyoruz, tuz nereden çıktı?” demeyin. Baklava hamuruna katacağınız tuz, baklava hamurunun kıvamı için çok önemli. Hamura tuzunu ilave etmeyi unutmayın.
Limon suyu
Dışı çıtır çıtır bir baklava yapmak istiyorsanız hamur karışımına yarım limonun suyunu katmayı unutmayın.
Yufka
Hazırladığınız hamurdan elde edeceğiniz yufkaları olabildiğince açmaya özen gösterin. Baklavanızın lezzetinin yufkalarınızın inceliği ile doğru orantılı olacağını unutmayın.
Baklavanın iç harcının lezzetini ise tereyağı ve kullanılan kuru yemişler (ceviz, fındık, fıstık) doğrudan etkiler.
Tereyağı
Tereyağını bütün yufka katlarına sürün. Bu işlemi gerçekleştirirken her kat için boşluk bırakmadan, tereyağını henüz sıcakken sürmeye özen gösterin. Bol tereyağı ile hazırlanan bir tepsi baklavanın lezzetine doyum olmaz.
İç malzemesi
Cevizli, fındıklı veya fıstıklı baklava, hangisini hazırlıyor olursanız olun kullandığınız malzemelerin taze olmasına özen gösterin. Bayatlamış, acılaşmış, yağı çıkmış yemişlerle güzel baklava yapmanız mümkün değildir.
Şerbet
Baklava yufkası ve şerbet birbiri ile uyum içinde olmalı. Aksi takdirde baklavanızın kıvamı dilediğiniz gibi olmaz ve baklavanızın lezzeti de bozulabilir. Tatlınızın bir hamur yığınına dönmesini engellemek için bu püf noktalarına dikkat edin.
Çok katlı kalın bir baklava hazırladığınızda, şerbetinin kıvamı ne çok sıvı ne de çok koyu olmalı. Hazırladığınız baklava daha az katlı ve ince ise şerbetinin kıvamını daha koyu tutmanız gerektiğini de unutmayın.
Şerbeti baklavayla buluştururken, baklavanın ılık veya soğumuş olması gerekir. Sıcak şerbet ve soğuk baklavanın buluşmasıyla ortaya çıtır çıtır, leziz bir baklava çıkacaktır.
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