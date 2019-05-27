Baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava hamurunun püf noktaları
Ramazanın son haftasına girdik. Şimdi önümüzde sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz güzel bir bayram var. Bayram denince akla ilk gelen elbette baklava oluyor. Son dönemde hazır baklava yufkaları marketlerde kolayca bulunabilse de evde baklava yapmayı düşünen birçok kişi baklavanın hamurunu da kendisi açmak istiyor. Bunun için bilmeniz gerekenleri ve pişince kıyır kıyır olan bir baklava hamuru tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.
Baklavanın lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli faktör yufkasıdır. Bu nedenle baklava yufkasını evde kendiniz hazırlayacaksanız hamuruna büyük özen göstermelisiniz.
Baklava yufkası incecik açılmalı, içine esnek ve dayanıklı olması için yumurta, piştiği zaman gevrek olması için de limon ya da sirke eklenmeli.
Yumurta eklediğiniz hamur daha kolay açılır, açarken yırtılmaz. Aynı zamanda yumurta baklava hamuruna lezzet de katar. Hamura ekleyeceğiniz yumurtanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
Elbette tüm hamur işlerinde olduğu gibi un baklava hamurunda da çok önemlidir. En iyi sonucu sert buğday unu kullanarak alırsınız. Hamuru açarken kullanacağınız nişasta da buğday nişastası olmalı.
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