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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
27.05.2019 - 17:49, Son Güncelleme:

Baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava hamurunun püf noktaları

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Baklava hamuru nasıl yapılır? Baklava hamurunun püf noktaları

Ramazanın son haftasına girdik. Şimdi önümüzde sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz güzel bir bayram var. Bayram denince akla ilk gelen elbette baklava oluyor. Son dönemde hazır baklava yufkaları marketlerde kolayca bulunabilse de evde baklava yapmayı düşünen birçok kişi baklavanın hamurunu da kendisi açmak istiyor. Bunun için bilmeniz gerekenleri ve pişince kıyır kıyır olan bir baklava hamuru tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz.

Baklavanın lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli faktör yufkasıdır. Bu nedenle baklava yufkasını evde kendiniz hazırlayacaksanız hamuruna büyük özen göstermelisiniz.

Baklava yufkası incecik açılmalı, içine esnek ve dayanıklı olması için yumurta, piştiği zaman gevrek olması için de limon ya da sirke eklenmeli.

Baklava hamuru tarifi
Baklava hamuru tarifi

Yumurta eklediğiniz hamur daha kolay açılır, açarken yırtılmaz. Aynı zamanda yumurta baklava hamuruna lezzet de katar. Hamura ekleyeceğiniz yumurtanın oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Elbette tüm hamur işlerinde olduğu gibi un baklava hamurunda da çok önemlidir. En iyi sonucu sert buğday unu kullanarak alırsınız. Hamuru açarken kullanacağınız nişasta da buğday nişastası olmalı.

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