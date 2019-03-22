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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sebze Yemeği Tarifleri>Bakla köftesi tarifi
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Bakla köftesi tarifi

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Bakla köftesi tarifi

Taze bakla ilkbaharın en favori sebzelerinden ancak kuru baklanın da lezzetine doyum olmuyor hani. Kuru baklayla yemek, fava gibi geleneksel lezzetlerden farklı bir şey yapmak istiyorsanız size tavsiyemiz falafelin kuzeni kuru iç bakla köftesi. Oldukça pratik bir tarifi olan bakla köftesini çoluk çocuk herkes zevkle yiyecek.

  • Yağda
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 2 su bardağı kuru bakla
  • 2 yumurta
  • Yarım su bardağı un
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 3 pırasanın beyaz kısımları (pırasa yoksa 2 soğan kullanabilirsiniz)
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
  • 1 su bardağı susam
  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Baklaları akşamdan ıslatın.

Ertesi gün suyunu süzdüğünüz baklaları robottan geçirip inceltin.

Soğan ve sarımsakları rendeleyin. Pırasaları robottan geçirin. Maydanozları ince ince kıyın.

Robottan geçirdiğiniz baklalara yumurtaları, soğan ve sarımsakları, maydanoz ve pırasaları ilave edin.

Baharatları, tuzu ve unu da ekleyip köfte gibi yoğurun.

Yoğurma işleminin ardından harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp köfte şekli veirn ve susama bulayın.

Yağı kızdırıp köftelerin her iki tarafını da yağda güzelce kızartın.

Tavadan alınca kağıt havlu ya da peçeteye çıkarıp fazla yağını çektirin.

Yoğurtla servis edebilirsiniz.

Fotoğraf: Ingimage
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