Bahar keyfi için keşfedilmeyi bekleyen kahvaltı ve brunch mekanları

TOİ RESTAURANT

Kuruçeşme’de deniz manzaralı brunch desek. Hem hafta sonu, hem boğaz manzarası hem de uzunca bir brunch. Toi tüm bunları bir arada sunuyor size. Yetenekli ve ödüllü şef İsmet Saz’ın elinden çıkan pazar brunchı belki de İstanbul’da rastlayamayacağınız kadar özel. Çünkü bu brunch New York usulü. Istakoz, karides, ahtopat gibi deniz ürünleri, yerli yabancı peynir çeşitleri, füme etler, ızgara sebzeler, pancakeler, mevsim yeşillikler gibi onlarca lezzetin hepsini bu brunchta bulabilirsiniz. Pazar günü Kuruçeşme’de güzel bir New York havası alabilirsiniz! Her ayın birinci ve üçüncü pazarı, 11.00-16.00 arasında düzenlenen brunch keşfedilmeyi bekliyor. Toi’nin özel brunchı 175 TL.

Rezervasyon ve detaylar için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/toi-kurucesme

mittag

mittag şehrin en yenilerinden. Daha çok öğle yemekleri için tercih edilen mekanın belki de az bilinen sırrı ise brunchı. Mutfak Sanatları Akademisi mezunu Şef Fatma Yıldırım’ın hazırladığı öğlen menüleri kadar her pazar saat 11.00’den 14.30’a kadar süren brunchı da inanılmaz keyifli. Klasik lezzetlerin yanı sıra pazar günlerine özel farklı tatlar da ekleniyor menüye. Peynir büfeleri çok zengin. Zeytinler Antakya’dan geliyor. Brunch tatları mevsime göre seçiliyor. Peynirli kiş, ıslak kek, portakallı narlı maydanoz salatası, muhamara bunlardan sadece birkaçı. Tüm bunlar dışında sabit olarak sunulan simit, ekşi maya ekmeği de şefin elinden çıkan diğer lezzetlerden. Ayrıca her hafta farklı tatlarda ekmekler de yapılıyor. mittag’ın kişi başı brunch fiyatı 55 TL.

Rezervasyon ve detaylar için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/mittag

AVLU YENİKÖY

Yeniköy her daim çok keyifli değil mi? Havası, atmosferi, dinginliği pazar günleri ise daha başka. Buna bir de Avlu keyfini ekleyin. Nostalji Avlu anlayışının İstanbul’daki en modern halini Avlu Yeniköy’de bulabilirsiniz. Meyve ağaçlarının altındaki mis kokuya bir de güzel bir kahvaltının kokularının karıştığını düşünün. Avlu Yeniköy İstanbul’un gri havasını renkli bir bahçeye dönüştürüyor sizin için. Avlu’nun en çekici özelliği ise doyurucu porsiyonları. Ev yapımı reçelleri, Bodrum’un yöresel zeytinleri, Antakya zahteriyle gözlerinizi kapatınca nerede isterseniz orada bulabilirsiniz kendinizi. Avlu’nun kahvaltısı kişi başı 40 TL. İki kişi içinse 75 TL.

Rezervasyon ve detaylar için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/avlu-yenikoy

ARADA CAFE

Lübnan mutfağının kahvaltısını tatmış mıydınız? Arada Cafe, Tophane’nin tarihi havası içinde en güzelini sunuyor sizlere. Beyrut ve Türk mutfağının en özel lezzetlerinin tadını pazar kahvaltınızda çıkarabilirsiniz. Falafel, geleneksel peynir tabağı, humus, zahter, muhamara, kabaklı börek, sıcak pişi, tahin, pekmez, sınırsız çay... Zengin kahvaltı çeşitlerinden bazıları. Bunlar dışında tereyağı ve balın tadı da bambaşka! Ayrıca mekanın dekorasyonu ve ambiyansı da bir o kadar farklı. Kalabalık kahvaltı sohbetleri için alışılmışın dışında bir kahvaltı arıyorsanız hafta sonu için önceden rezervasyonunuzu yaptırın. Yer bulmanız güç olabilir. Arada’nın iki kişilik kahvaltı fiyatı 62 tl.

Rezervasyon ve detaylar için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/arada-cafe

BRIDGE RESTAURANT

Anadolu Yakası'nda ailece kahvaltının en keyifli adreslerinden biri Bridge Retaurant. Çünkü burada çocuklarınız için özel fırsatlar var. 0-6 yaş ücretsiz, 6-12 yaş ise yüzde 50 indirimli! 15 çeşit peynir tabağı, cevizli, zeytinli, soğanlı ekmekler, özel zeytinyağı tatları, petek balı bir de boğaz manzarası! Tüm bublardan çok daha fazlasına bir de yöresel çorbalar ekleniyor. Saat 10.00-14.00 arasında tam bir kahvaltı şöleni var diyebiliriz. Neredeyse 15 çeşitlik tatlıların hepsi Bridge’in kendi ürünü. Geleneksel tatlarda unutulmamış. Pişi bunlar arasında en gözdesi. Bridge Restaurant’ın bir de kendi spesiyali var, ısırganlı köfte! Bridge brunch'ının kişi başı fiyatı 60 TL.

Rezervasyon ve detaylar için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/bridge

MA-İ CAFE RESTAURANT

Eski Büyükdere İskelesi’nin güzel manzarasına konuşlanmış bir keyif yeri Ma-i. Aslında ilham aldıkları her şey mavinin huzurundan ve sakinliğinden geliyor. Bu yüzden hafta sonu manzara keyfi isteyenler için kahvaltının en mavi hali diyebiliriz. Haftanın her günü kahvaltı sunulan mekanda pazar günleri de serpme kahvaltı veriliyor. Hatta saat sınırlaması da yok. Hafta sonu kahvaltısı için saatlerinizi kurmayın. Ne zaman isterseniz bu keyfi yaşayabilirsiniz. Peynir tabağı, zeytin çeşitleri, meyve salatası, mevsim yeşillikleri maviye eşlik eden diğer renkler arasında. Ma-i’nin iki kişilik serpme kahvaltı fiyatı 70 tl.

Rezervasyon ve detaylar için: https://www.reztoran.com/tr/istanbul/maicafe