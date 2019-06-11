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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
11.06.2019 - 13:31, Son Güncelleme:

Badem sütü nasıl yapılır? Evde badem sütü yapılışı ve püf noktaları

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Badem sütü nasıl yapılır? Evde badem sütü yapılışı ve püf noktaları

Badem sütü laktoza duyarlılığı olanlar, veganlar ve hayvansal gıdaları daha az tüketmek isteyenlerin en sık tükettiği içeceklerin başında geliyor. Fındık, ceviz, soya gibi birçok başka bitkiden de süt elde etmek mümkün. Ancak badem sütü rengi, kıvamı ve tadıyla herkesi mutlu ediyor. Badem sütü gittikçe yaygınlaşıyor, son dönemde marketlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Ancak siz isterseniz badem sütünüzü evde kendiniz de yapabilirsiniz. İşte nefis ve katkısız bir badem sütü içmek isteyenler için püf noktaları ile badem sütü yapılışı…

Evde badem sütü yapmak için ihtiyacınız olan sadece 1 su bardağı çiğ badem ve 1 litre içme suyu.

Bunun dışında arzu ederseniz badem sütünüzün lezzetini çeşitlendirmek için tarçın, kakao, bal, pekmez gibi malzemelerden de faydalanabilirsiniz.

Gelelim badem sütünün yapılışına.

Öncelikle bademleri 1-2 dakika kaynar suda bekletip kabuklarını yumuşatın ve soyun. Ardından soyduğunuz bademleri soğuk suya alıp en az 12 saat bekletin. Bekleme süresini 24 saate kadar uzatabilirsiniz.

Badem sütüyle yoğurt tarifi
Badem sütüyle yoğurt tarifi

Bademleri ve içinde beklettiğiniz suyu blender’a aktarın. Üzerine 1 litre daha içme suyu ilave edin. Badem sütünüze aroma verici olarak eklemek istediğiniz tarçın, vanilya, kakao, bal, pekmez, keçiboynuzu tozu, çekirdekleri çıkarılmış hurma, kakule gibi malzemeleri de bu aşamada blender’a ekleyebilirsiniz.

Homojen ve akışkan bir karışım elde edene dek 2-3 dakika blender’dan geçirin. Bir sürahinin ya da kavanozun ağzına temiz bir tülbent gerin ve blender’daki karışımı bu tülbentle süzün. Tülbentin üzerine kalan posayı da iyice sıkıp süt ile bademin iyice ayrışmasını sağlayın.

Badem sütünüz hazır. Badem sütünü hayvansal sütleri kullandığınız her yemekte kullanabilirsiniz. Tatlılarda da tuzlularda da çok lezzetli sonuçlar elde edeceksiniz. Tülbentin üzerinde kalan posayı da atmayın, badem unu olarak kek ve kurabiyelerde kullanabilir, böreklerin içinde peynir gibi tüketebilirsiniz.

Badem sütüyle ananaslı milkshake tarifi
Badem sütüyle ananaslı milkshake tarifi

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