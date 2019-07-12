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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
12.07.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

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Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?

Türk mutfağında yöresel lezzetler arasında yer tutan babagannuş, Hatay yöresinin sevilen mezelerinin başında geliyor. Mutfağımızda birçok yemeğe malzeme olan patlıcanla yapılan babagannuşun kökü Osmanlı'ya dayanıyor. Salata olarak da tüketilebilen bu mezenin yapımı aslında çok kolay. Peki, babagannuş nasıl yapılır? İşte, kolay babagannuş tarifi.

Tahin ve patlıcanın enfes buluşması ile yapılan babagannuş, misafir sofraları için en uygun mezelerden biri. Farklı sunumlarla damakta unutulmaz tat bırakan bu yemek, tahin yerine kavrulmuş susam kullanılarak da hazırlanabiliyor. İşte, babagannuş tarifi ve yapımı.

Malzemeler

Közlenmiş patlıcan, biber ve domates
Soğan
2-3 diş sarımsak
Salça
Sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
Tuz
Limon

Hazırlanışı

Soğanı incecik doğrayın ve yağda kavurun. Üzerine salça ve toz biber gezdirin.

İnce ince kıyılmış közlenmiş biberleri ve sarımsağı bir kaba alın ve üzerine kavrulmuş soğan ekleyin.

Kalan malzemeleri de ilave ettikten sonra iyice karıştırın.

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