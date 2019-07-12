Babagannuş nedir? Babagannuş nasıl yapılır?
Türk mutfağında yöresel lezzetler arasında yer tutan babagannuş, Hatay yöresinin sevilen mezelerinin başında geliyor. Mutfağımızda birçok yemeğe malzeme olan patlıcanla yapılan babagannuşun kökü Osmanlı'ya dayanıyor. Salata olarak da tüketilebilen bu mezenin yapımı aslında çok kolay. Peki, babagannuş nasıl yapılır? İşte, kolay babagannuş tarifi.
Tahin ve patlıcanın enfes buluşması ile yapılan babagannuş, misafir sofraları için en uygun mezelerden biri. Farklı sunumlarla damakta unutulmaz tat bırakan bu yemek, tahin yerine kavrulmuş susam kullanılarak da hazırlanabiliyor. İşte, babagannuş tarifi ve yapımı.
Malzemeler
Közlenmiş patlıcan, biber ve domates
Soğan
2-3 diş sarımsak
Salça
Sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
Tuz
Limon
Hazırlanışı
Soğanı incecik doğrayın ve yağda kavurun. Üzerine salça ve toz biber gezdirin.
İnce ince kıyılmış közlenmiş biberleri ve sarımsağı bir kaba alın ve üzerine kavrulmuş soğan ekleyin.
Kalan malzemeleri de ilave ettikten sonra iyice karıştırın.