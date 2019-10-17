Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriAz malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi
GeriMutfak Tüyoları Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 17.10.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi

Beş çaylarının olmazsa olmazı kurabiyenin pek çok çeşidi var, fındıklı kurabiye de bunlardan biri. Az malzeme ile yapılan fındıklı kurabiyeyi akşam saatlerinde ister çayınızla isterseniz de kahve eşiğinde tüketebilirsiniz. Peki, az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım fındıklı kurabiye tarifi...

Fındıklı kurabiye için malzemeler

Yarım su bardağı tereyağı (75 gr)
1 adet büyük boy yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı un
1-2 damla vanilya
Yarım paket kabartma tozu
Fındık kırıklar

Fındıklı kurabiye nasıl yapılır?

Yumurta ve toz şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın.

Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.

Kurabiye hamurunu bir kaşık ya da dondurma kaşığı ile yağlı kağıt serili fırın tepsisine 4-5 cm aralıklarda porsiyonlayın.

Üstlerine fındık kırıkları serpin.

170 derece önceden ısıttığınız fırında 15 dakika kadar fırınlayın.

Oda sıcaklığına gelince tepsiden ayırın ve servis yapın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi
Kadınbudu köfte nasıl yapılır? İşte kolay kadınbudu köfte tarifi ve yapımı
Bursa Pideli Köfte nasıl yapılır? Evde kolay Pideli Köfte malzemeleri ve tarifi
Islama köfte nasıl yapılır? İşte adım adım ıslama köfte yapımı ve tarifi