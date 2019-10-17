Az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? Fındıklı kurabiye tarifi
Beş çaylarının olmazsa olmazı kurabiyenin pek çok çeşidi var, fındıklı kurabiye de bunlardan biri. Az malzeme ile yapılan fındıklı kurabiyeyi akşam saatlerinde ister çayınızla isterseniz de kahve eşiğinde tüketebilirsiniz. Peki, az malzemeli kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım fındıklı kurabiye tarifi...
Fındıklı kurabiye için malzemeler
Yarım su bardağı tereyağı (75 gr)
1 adet büyük boy yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1,5 su bardağı un
1-2 damla vanilya
Yarım paket kabartma tozu
Fındık kırıklar
Fındıklı kurabiye nasıl yapılır?
Yumurta ve toz şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın.
Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
Kurabiye hamurunu bir kaşık ya da dondurma kaşığı ile yağlı kağıt serili fırın tepsisine 4-5 cm aralıklarda porsiyonlayın.
Üstlerine fındık kırıkları serpin.
170 derece önceden ısıttığınız fırında 15 dakika kadar fırınlayın.
Oda sıcaklığına gelince tepsiden ayırın ve servis yapın.