Tost denince akan sular duruyor biliyoruz. Hele ki içi dopdolu, 10 kaplan gücünde bir Ayvalık tostu herkesin gözlerinden kalpler çıkmasına neden oluyor. Peki nefis Ayvalık tostunu evde kendi seçtiğiniz malzemelerle yapıp, gönül rahatlığıyla yemeye ne dersiniz? İşte minik püf noktalarıyla nefis bir Ayvalık tostu tarifi…
Sosis, salam ve turşuları ince uzun çubuklar halinde doğrayın. Sucukları yuvarlak yuvarlak dilimleyin. Kaşar peynirini ve domatesi de dilimleyip bir kenara alın.
Sosis, salam ve sucukları tavada zeytinyağında çevirerek pişirin. Ekmekleri tost makinenize yerleştirip hafifçe bastırarak üzerinde çizgilerin oluşmasını sağlayın.
Ekmeklerin 2 tanesinin üzerine ikişer dilim kaşarı, tava pişirdiğiniz et ürünlerini ve turşuları dengeli bir biçimde yerleştirin. Domates dilimlerini ve Rus salatasını da ekmeklere bölüştürün. En üste yeniden ikişer dilim kaşar peyniri koyup kalan ekmekleri üzerine kapatın.
Tost makinenizin kapağını kapatıp iyice bastırarak kaşarlar eriyene kadar pişirin. Ayvalık tostunuz hazır!