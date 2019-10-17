Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Zeytinyağlı Tarifleri>Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi
ORTA ZORLUKTA

Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Adından da anlaşıldığı gibi bildiğiniz yaprak sarması değil, kendisi ayvalı ve tahinli bir yaprak sarması. Ayvalı tahinli yaprak sarması da nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz! Talas yemeği olarak ünlenmiş olmasına rağmen Kayseri genelinde oldukça yaygın olarak yapılıyor. Yaprak sarması yapmaya karar verirseniz bu tarife de bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram asma yaprağı
  • 2 adet ayva
  • 1 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı pirinç
  • 4 yemek kaşığı tereyağ
  • 2 adet küp şeker
  • 1 yemek kaşığı kuru nane
  • Karabiber
  • 500 gram kuru soğan
  • Tuz
  • 2 su bardağı su
  • 1 adet dilimlenmiş limon

Hazırlanışı

Uygun bir kasede soğanları ince ince doğrayın ve üzerine ayvaları rendeleyin.

Pirinçleri yıkayıp yaklaşık 1 saat sıcak suda bekletin.

Daha sonra kesme şeker, tuz, karabiber, nane, 2 yemek kaşığı tereyağı ve pirinci iyice karıştırın.

Yaprakları bol suda yıkayın ve haşlayın.

Bir tepsinin içine dizdiğiniz yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemelerini koyun ve rulo şeklinde sarın.

Yaprakların üzerine tereyağını eritip gezdirin.

Suyunu ekleyerek 200 derecedeki fırında 25 dakika pişirin.

Sarmalarınız soğuyunca üzerine 1 su bardağı tahin gezdirip limon dilimleriyle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

Parmesanlı Enginar Dolması | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi Kayseri Yemekleri yaprak sarması tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Çiğ dolma tarifi

Kuru incir dolması tarifi

Tumbi tarifi

Bat yemeği tarifi