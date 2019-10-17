Ayvalı tahinli yaprak sarması tarifi

Adından da anlaşıldığı gibi bildiğiniz yaprak sarması değil, kendisi ayvalı ve tahinli bir yaprak sarması. Ayvalı tahinli yaprak sarması da nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz! Talas yemeği olarak ünlenmiş olmasına rağmen Kayseri genelinde oldukça yaygın olarak yapılıyor. Yaprak sarması yapmaya karar verirseniz bu tarife de bir şans verin. Şimdiden afiyet olsun...
Uygun bir kasede soğanları ince ince doğrayın ve üzerine ayvaları rendeleyin.
Pirinçleri yıkayıp yaklaşık 1 saat sıcak suda bekletin.
Daha sonra kesme şeker, tuz, karabiber, nane, 2 yemek kaşığı tereyağı ve pirinci iyice karıştırın.
Yaprakları bol suda yıkayın ve haşlayın.
Bir tepsinin içine dizdiğiniz yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemelerini koyun ve rulo şeklinde sarın.
Yaprakların üzerine tereyağını eritip gezdirin.
Suyunu ekleyerek 200 derecedeki fırında 25 dakika pişirin.
Sarmalarınız soğuyunca üzerine 1 su bardağı tahin gezdirip limon dilimleriyle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun...