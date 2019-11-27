Ayvalı kavurma tarifi

Ayvalı kavurma olur mu demeyin? Ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Diyarbakır'da da et ve meyvenin lezzetlerinin tek tabakta buluştuğu tarifler var. Oldukça basit olan ayvalı kavurma için tek yapmanız gereken etleri kavurup içine ayva eklemek işte hepsi bu kadar. Klasik yemeklerden sıkıldıysanız ve farklı tatlar denemek isterseniz güzel bir fikir olabilir. Şimdiden kolay gelsin.
Sac kavurma tavasına etleri yıkamadan koyup suyu çekinceye kadar pişirin.
Ayvaları yıkayıp kabuklarını soymadan iri küpler halinde doğrayın.
Etin içine koyun ve tuz ilave edip sık sık karıştırarak kavurun.
Et yağsız ise 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edin.
İnce ekmek üzerine koyarak servis yapın.