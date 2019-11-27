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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Ayvalı ekşili taraklık tarifi
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Ayvalı ekşili taraklık tarifi

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Ayvalı ekşili taraklık tarifi

Ayvalı ekşili taraklık, Gaziantep mutfağına ait benzersiz bir et yemeği. Etin meyveyle uyumunun en başarılı örneklerinden biri olan ayvalı ekşili taraklık, görüntüsüyle de herkesi mest etme gücüne sahip. Sizin için Gaziantep mutfağının kraliçesi ayvalı ekşili taraklığın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1,5 kilogram kuzu pirzola (taraklık yerinden)
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 2 adet ayva
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Soğanları soyup yemeklik doğrayın.

Tereyağını geniş bir tavada eritip pirzolaların iki tarafını da mühürleyin.

Tavadan etleri alıp soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar yumuşayınca etleri yeniden ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Salçaları karıştırıp az miktarda suyla ezin ve ete ilave edin.

Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu gezdirin.

Kapağını kapatıp etler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Ayvaları güzelce yıkayıp soymadan dilimleyin.

Etler pişene kadar limonlu suda beklettiğiniz ayvaları yemeği ocaktan almaya 10 dakika kala tavaya ekleyin.

Baharatları da ekleyip ayvalar yumuşayana kadar pişirin.

Ayvalar yumuşayınca 2 yemek kaşığı nar ekşisini de ilave edin.

Sos koyulaşana kadar pişirdiğiniz yemeği sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Nar Soslu Dana Kaburga | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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