Ayvalı ekşili taraklık tarifi

Ayvalı ekşili taraklık, Gaziantep mutfağına ait benzersiz bir et yemeği. Etin meyveyle uyumunun en başarılı örneklerinden biri olan ayvalı ekşili taraklık, görüntüsüyle de herkesi mest etme gücüne sahip. Sizin için Gaziantep mutfağının kraliçesi ayvalı ekşili taraklığın malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Soğanları soyup yemeklik doğrayın.
Tereyağını geniş bir tavada eritip pirzolaların iki tarafını da mühürleyin.
Tavadan etleri alıp soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Soğanlar yumuşayınca etleri yeniden ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Salçaları karıştırıp az miktarda suyla ezin ve ete ilave edin.
Üzerine 2 su bardağı sıcak suyu gezdirin.
Kapağını kapatıp etler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
Ayvaları güzelce yıkayıp soymadan dilimleyin.
Etler pişene kadar limonlu suda beklettiğiniz ayvaları yemeği ocaktan almaya 10 dakika kala tavaya ekleyin.
Baharatları da ekleyip ayvalar yumuşayana kadar pişirin.
Ayvalar yumuşayınca 2 yemek kaşığı nar ekşisini de ilave edin.
Sos koyulaşana kadar pişirdiğiniz yemeği sıcak servis edin. Afiyet olsun…