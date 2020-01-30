Ayva tatlısı tarifi
Kış mevsiminin en güzel ve şifa deposu meyvelerinden ayvanın tatlısı bir başka güzel. Kaymak ve Antep fıstığıyla buluştuğunda ise önceki yediklerinizi unutturacak cinsten. Sofralarınızı ayva tatlısı ile renklendirmek isterseniz, lafı fazla uzatmadan tüm aşamalarıyla tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 4 adet ayva
- Toz şeker
- 1 su bardağı su
- Ayva çekirdeği
Hazırlanışı
Ayvaların kabuğunu soyup ikiye bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkarın.
Çıkardığınız çekirdekleri bir kenara ayırın.
Ayvaları tencereye yerleştirip her birinin üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Ayvanın büyüklüğüne göre şeker miktarı farklı olabilir.
Ayvaların yarısına gelecek miktarda su ve çekirdekleri ilave edin.
Kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak pişirin.
Yumuşayınca ocaktan alıp, soğumaya bırakın.
Dilerseniz üzerine kaymak, ceviz, fındık veya Antep fıstığı ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...