MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Tatlı Tarifleri Haberleri Ayva tatlısı tarifi
GeriTatlı Tarifleri Ayva tatlısı tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tatlı Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 30.01.2020 - 15:18,Son Güncelleme:/

Ayva tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayva tatlısı tarifi

Kış mevsiminin en güzel ve şifa deposu meyvelerinden ayvanın tatlısı bir başka güzel. Kaymak ve Antep fıstığıyla buluştuğunda ise önceki yediklerinizi unutturacak cinsten. Sofralarınızı ayva tatlısı ile renklendirmek isterseniz, lafı fazla uzatmadan tüm aşamalarıyla tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet ayva
  • Toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • Ayva çekirdeği

Hazırlanışı

Ayvaların kabuğunu soyup ikiye bölün ve çekirdekli kısımlarını çıkarın.

Çıkardığınız çekirdekleri bir kenara ayırın.

Ayvaları tencereye yerleştirip her birinin üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Ayvanın büyüklüğüne göre şeker miktarı farklı olabilir.

Ayvaların yarısına gelecek miktarda su ve çekirdekleri ilave edin.

Kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak pişirin.

Yumuşayınca ocaktan alıp, soğumaya bırakın.

Dilerseniz üzerine kaymak, ceviz, fındık veya Antep fıstığı ekleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi