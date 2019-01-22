Ayva tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve malzemeleri
Ayva tatlısı nasıl yapılır sorusunun yanıtı sofralarında değişik ve güzel lezzetler katmak isteyen vatandaşların sorguladığı ve merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Tatlının meyve harika bir uyum yakaladığı ayva tatlısı tarifini sizler için derledik. Peki, ayva tatlısı nasıl yapılır? İşte tarifi ve yapılışı.
Ayva tatlısı kışın en sağlıklı ve hafif tatlıları arasında yer alıyor. Mevsiminde yetişen ayvalardan ayva tatlısı yaptığınızda bir daha hep ayva tatlısı yapmak isteyeceksiniz. Hafif ve çok fazla kalorisi olmayan bir tatlıya ihtiyacınız varsa ayva tatlısı tam size göre.
Ayva tatlısı malzemeler
5 adet orta boy ayva
1 buçuk su bardağı toz şeker
4 adet karanfil
1 adet çubuk tarçın
2 çay bardağı su
A vitamini, lif ve demir açısından oldukça zengin olan ayva, yüksek miktarda tanin içermesi sebebiyle ağızda garip bir tat bırakır. Bu nedenle genelde komposto ve tatlı yapımında kullanılır.
Ayva yaparken renginin kırmızı olmasını sağlamak ve tadının lezzetli olması için bir takım püf noktalara dikkat etmek gerekir.
Ayva tatlısı yapmanın püf noktaları
1- Ayva tatlısı yaparken ayvanın çekirdeklerini bir kenara ayırın. Daha sonra ayva tatlısı tarifini uygularken, ayvalarınızı kaynatırken içerisine çekirdeklerini ekleyin. Bu çekirdekler ayva tatlınızın daha lezzetli ve kırmızı bir renk almasını sağlayacaktır.
2- Ayvalarınızı limon ile ovmak, ayvalarınızın kararmasını ve ayva tatlınızın daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
Ayva tatlısı nasıl yapılır?
1.adım: öncelikle ayvalarımızı güzelce yıkayalım. Kabuklarını soyup ortadan ikiye bölelim. Çekirdeklerini mutlaka çıkarın. Ortasını otun fakat atmayın. Orta boy bir tencereye ayvaların üzerini biraz geçecek şekilde su koyun. 15- 20 dakika kadar haşlayın.
2.adım: haşladığınız ayvaları derin bir fırın tepsisine alın toz şekeri, tarçını, karanfili ve suyu koyup önceden ısıtılmış 150 derecelik fırında 25 - 30 dakika kadar pişirin.
3.adım: yumuşayan ayvaları tepsiden alıp kaymak veya fındık ile servis edebilirsiniz.
Püf noktası:
Ayva çekirdeklerini tepsinin içine koyarak renk almalarını sağlayabilirsiniz.
Kolon kanserini engelliyor
Ayvanın sağlık açısından da mucizevi faydaları bulunmaktadır zengin lif içeriği sayesinde ayvanın kolon kanserini engelliyici etkisi bulunmaktadır.
Bağışıklığı güçlendiriyor
Ayva bol miktarda A, C, K, B2, B3 ve B6 vitaminlerini içerir. C vitamini ve bakır en önemli antioksidan maddelerdir. Bu nedenle bağışıklık sistemi için de etkilidir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle