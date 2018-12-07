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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
07.12.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Ayva reçeli nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

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Ayva reçeli nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları

Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazları. Her mevsim o sırada bol olan meyvelerle reçel yapıyor, sonra da bu lezzetin keyfini dört mevsim çıkarıyoruz. Son günlerin en favori reçeli de tam mevsimi olması nedeniyle ayva reçeli. Dolayısıyla arama motorlarında en çok arananlar arasına giren “Ayva reçeli nasıl yapılır?” sorusunun cevabını arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Lezzetine doyum olmayan ayva reçelinin yapımı için püf noktalarımız hemen aşağıda…

Ayva reçeli yaparken ayva ve şekerin yanı sıra limon suyu, su ve arzu ederseniz reçelinize daha güçlü bir aroma katmak için karanfil ve tarçına ihtiyacınız var. Peki ayva reçelinin renginin kıpkırmızı olması ve lezzetinin damak çatlatması için dikkat etmeniz gereken püf noktaları neler?

Öncelikle ayvalarınızı güzelce soymalı, varsa çürük kısımlarını iyice ayıklamalısınız. Bu parçaları tamamen ayıklamadığınızda reçelinizin tadı ve kıvamı bozulacaktır. Ardından küp küp doğradığınız ayvalarınızı bir süre limonlu suda bekletmelisiniz. Böylece kararmalarına engel olabilirsiniz.

Ayva reçeli tarifi
Ayva reçeli tarifi

Ayva reçelinin sırrı da diğer tüm reçellerde olduğu gibi meyve-şeker oranını doğru ayarlamaktır. Özellikle Eşme ayvası diye de bilinen ekşi ayva kullanıyorsanız, 1,5 kilogram meyveye 1 kilogram (çok tatlı sevenler biraz daha fazla koyabilir) şeker oranına dikkat etmelisiniz.

Büyük bir çelik tencereye ayvaları koyun ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökmeden şekeri ve karanfili tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin.

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Ayvayı çok sevenler için salatadan tatlıya tarifler
Ayvayı çok sevenler için salatadan tatlıya tarifler

Ayva reçeli yaparken güzel bir renk elde etmenin sırrı da tencereye sadece ayva parçalarını değil, ayvanın çekirdeklerini de koymaktır. Bu çekirdekleri tencereye koymadan önce delikli bir bezden ya da tülbentten yapılma küçük bir kesenin içine yerleştirirseniz, reçeliniz piştiğinde içinden çıkarmanız daha kolay olur.

Ayva reçeline eklemeniz gereken bir diğer ilave de tarçın ve karanfil. Tarçının çubuk tarçın olması hem aromasının daha kuvvetli olmasını ve reçelinizin berraklığını korumasını sağlayacak hem de piştikten sonra tencereden çıkarmanız kolaylaşacaktır. Karanfil tanelerini de ayva çekirdekleriyle birlikte tülbentten kesenin içine koyup daha sonra kolayca çıkarabilirsiniz.

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