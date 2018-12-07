Ayva reçeli nasıl yapılır? İşte tüm püf noktaları
Rengarenk reçeller kahvaltı sofralarımızın olmazsa olmazları. Her mevsim o sırada bol olan meyvelerle reçel yapıyor, sonra da bu lezzetin keyfini dört mevsim çıkarıyoruz. Son günlerin en favori reçeli de tam mevsimi olması nedeniyle ayva reçeli. Dolayısıyla arama motorlarında en çok arananlar arasına giren “Ayva reçeli nasıl yapılır?” sorusunun cevabını arıyorsanız, doğru yere geldiniz. Lezzetine doyum olmayan ayva reçelinin yapımı için püf noktalarımız hemen aşağıda…
Ayva reçeli yaparken ayva ve şekerin yanı sıra limon suyu, su ve arzu ederseniz reçelinize daha güçlü bir aroma katmak için karanfil ve tarçına ihtiyacınız var. Peki ayva reçelinin renginin kıpkırmızı olması ve lezzetinin damak çatlatması için dikkat etmeniz gereken püf noktaları neler?
Öncelikle ayvalarınızı güzelce soymalı, varsa çürük kısımlarını iyice ayıklamalısınız. Bu parçaları tamamen ayıklamadığınızda reçelinizin tadı ve kıvamı bozulacaktır. Ardından küp küp doğradığınız ayvalarınızı bir süre limonlu suda bekletmelisiniz. Böylece kararmalarına engel olabilirsiniz.
Ayva reçelinin sırrı da diğer tüm reçellerde olduğu gibi meyve-şeker oranını doğru ayarlamaktır. Özellikle Eşme ayvası diye de bilinen ekşi ayva kullanıyorsanız, 1,5 kilogram meyveye 1 kilogram (çok tatlı sevenler biraz daha fazla koyabilir) şeker oranına dikkat etmelisiniz.
Büyük bir çelik tencereye ayvaları koyun ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökmeden şekeri ve karanfili tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin.
Ayva reçeli yaparken güzel bir renk elde etmenin sırrı da tencereye sadece ayva parçalarını değil, ayvanın çekirdeklerini de koymaktır. Bu çekirdekleri tencereye koymadan önce delikli bir bezden ya da tülbentten yapılma küçük bir kesenin içine yerleştirirseniz, reçeliniz piştiğinde içinden çıkarmanız daha kolay olur.
Ayva reçeline eklemeniz gereken bir diğer ilave de tarçın ve karanfil. Tarçının çubuk tarçın olması hem aromasının daha kuvvetli olmasını ve reçelinizin berraklığını korumasını sağlayacak hem de piştikten sonra tencereden çıkarmanız kolaylaşacaktır. Karanfil tanelerini de ayva çekirdekleriyle birlikte tülbentten kesenin içine koyup daha sonra kolayca çıkarabilirsiniz.
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