Ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçelinin püf noktaları nelerdir?
Ayva kasım ayından itibaren bollaşan, kış ayının en faydalı ve lezzetli meyvelerinden. Tatlıların yanı sıra birçok tuzlu yemeğin de malzemesi olan ayvanın en sık tüketildiği hallerinden biri de ayva reçeli olsa gerek. Peki ayva reçelinin renginin kıpkırmızı olması ve lezzetinin damak çatlatması için dikkat etmeniz gereken püf noktaları neler? Gelin hep beraber bakalım...
Öncelikle ayvalarınızı güzelce soymalı, varsa çürük kısımlarını iyice ayıklamalısınız. Ardından küp küp doğradığınız ayvalarınızı bir süre limonlu suda bekletmelisiniz. Böylece kararmalarına engel olabilirsiniz.
Ayva reçelinin sırrı da diğer tüm reçellerde olduğu gibi meyve-şeker oranını doğru ayarlamaktır. Özellikle Eşme ayvası diye de bilinen ekşi ayva kullanıyorsanız, 1,5 kilogram meyveye 1 kilogram şeker oranına dikkat etmelisiniz.
Ayva reçeli yaparken güzel bir renk elde etmenin sırrı, tencereye sadece ayva parçalarını değil, ayvanın çekirdeklerini de koymaktır. Bu çekirdekleri tencereye koymadan önce delikli bir bezden ya da tülbentten yapılma küçük bir kesenin içine yerleştirirseniz, reçeliniz piştiğinde içinden çıkarmanız daha kolay olur.
Ayva reçeline eklemeniz gereken bir diğer ilave de tarçın ve karanfil. Tarçının çubuk tarçın olması hem aromasının daha kuvvetli olmasını ve reçelinizin berraklığını korumasını sağlayacak hem de piştikten sonra tencereden çıkarmanız kolaylaşacaktır. Karanfil tanelerini de ayva çekirdekleriyle birlikte tülbentten kesenin içine koyup daha sonra kolayca çıkarabilirsiniz.
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