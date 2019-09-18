Ayva gallesi tarifi

İsmine baktığınızda bir tatlı sanabilirsiniz ama aslında içinde et olan bir yemekten bahsediyoruz. Et ile ayvanın aynı tarifte olduğu bir yemek sizi şaşırtabilir ama ayva gallesi Amasya yöresinde çok seviliyor. Siz isterseniz ayva yerine kuru kayısı veya erikle de galle yapabilirsiniz. Her şekilde bu yemeği çok beğeneceğinize eminiz.
Düdüklü tencerenin içine nohutları ve yıkanmış koyun etini koyup suda haşlayarak pişirin.
Haşlandıktan sonra eti soğumaya bırakın.
Soğumuş eti kemik ve yağ kısımlarından ayırıp kuşbaşı doğrayın.
Ayvaları da etlerle aynı boyutta doğrayın.
Doğranmış etlerin üzerine ayvaları, nohutları ve et suyunu ilave edin.
Şeker ekleyerek bir taşım kaynatın.
Ilık olarak servis edin. Afiyet olsun...