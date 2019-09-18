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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Ayva gallesi tarifi
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Ayva gallesi tarifi

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Ayva gallesi tarifi

İsmine baktığınızda bir tatlı sanabilirsiniz ama aslında içinde et olan bir yemekten bahsediyoruz. Et ile ayvanın aynı tarifte olduğu bir yemek sizi şaşırtabilir ama ayva gallesi Amasya yöresinde çok seviliyor. Siz isterseniz ayva yerine kuru kayısı veya erikle de galle yapabilirsiniz. Her şekilde bu yemeği çok beğeneceğinize eminiz.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet ayva
  • 500 gram koyun eti
  • 200 gram nohut
  • 250 gram toz şeker
  • 4 su bardağı su

Hazırlanışı

Düdüklü tencerenin içine nohutları ve yıkanmış koyun etini koyup suda haşlayarak pişirin.

Haşlandıktan sonra eti soğumaya bırakın.

Soğumuş eti kemik ve yağ kısımlarından ayırıp kuşbaşı doğrayın.

Ayvaları da etlerle aynı boyutta doğrayın.

Doğranmış etlerin üzerine ayvaları, nohutları ve et suyunu ilave edin.

Şeker ekleyerek bir taşım kaynatın.

Ilık olarak servis edin. Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
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