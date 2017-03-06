Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı
Şeflerin tüm maharetlerini sergilediği, gidenlerin tam not verdiği dünyanın en lüks restoranları yemeğe bir servet ödemeye değecek türden.
Yemek yemenin bir sanat haline geldiği ve şeflerin bütün maharetlerini sergilediği restoranlar Michelin yıldızı ile ödüllendirilerek lezzetlerini kanıtlıyorlar. Bir akşam yemeğine adeta servet ödenen bu mekanlar dünyanın en şık ve en lüks restoranları... İşte dünyanın lükste sınır tanımayan yıldızları:
1. El Celler de Can Roca - İspanya
Bir aile restoranı olan El Celler de Can Roca Katalan kültürünü en iyi yansıtan restoranlardan biri. Yıllardır dünyanın en iyi restoranları arasında kendine yer bulan mekan, hizmet kalitesi ile de adından söz ettiriyor.
2. D.O.M - Brezilya
Alex Atala, mekanında yemek sanatı konusunda oldukça hassas. Restoranın yemekleri lezzetlerinin yanında görsel sunumları ile de adeta bir tabloyu andırıyor. Brezilya'nın çok çeşitli mutfak kültürünü restoranına taşımayı başaran Atala, gastronomi tutkunlarını bekliyor.
3. Noma - Danimarka
Danimarka'nın ve dünyanın en ünlü restoranı olmayı başaran Noma, İskandinav mutfağını en iyi deneyimleyebileceğiniz yerler arasında. Deniz kestanesi tostu ve morina karaciğer bu lezzetlerden sadece ikisi.
4. Alinea - ABD
Modern ve deneysel yemek anlayışını en iyi yorumlayan restoranlardan biri olan Alinea, görsel sunum ve farklılık açısından başı çeken restoranlardan biri olmayı başarıyor. Trüf mantarlı menüler oldukça ilgi çekici.
5. Beige Alain Ducasse Tokyo - Japonya
Alain Ducasse imzalı Beige, dünyanın en lüks restoranları arasında bulunuyor. Doğal aromaların lezzetlendirdiği yemekler olağanüstü lüks bir atmosfer ve sunumla buluşuyor.
6. Le Pre Catelan - Fransa
Le Pre Catelan, Paris'in lüks ve ihtişam kokan havasını adeta bir şatoya benzeyen restoran ambiyansı ile tamamlıyor. Deniz ürünlerini farklı şekilde yorumlayan menüleri ile bu restoran, gurme yemek düşkünlerinin hayalindeki adreslerden.
7. Masa - ABD
New York'ta yer alan Masa, 3 Michelin yıldızı almış bir restoran. Suşilerini adeta değerli bir sanat eserine dönüştüren şef Masayoşi Takayama, modern ve rahat bir konsept sunuyor.
8. Eleven Madison Park - ABD
Şef Daniel Humm'ın harikulade lezzetler ortaya koyduğu restoran büyük pencereler ve ahşap dekorasyon unsurlarının kullanıldığı mekan art-deco bir tasarıma sahip. Mekanda bıldırcın yumurtası ve taze turptan yapılmış farklı lezzetler sunuluyor.
9. The Ledbury - İngiltere
Deneysel sebze ve et yemekleri sunan The Ledbury dünyanın en iyi restoranları arasında anılıyor. İki usta şefin farklı yorumlar kattığı yemekler modern ve konforlu bir ambiyansta sunuluyor.
10. Pontocho Misoguigawa - Japonya
Japon mutfağını geleneksel Fransız kültürü ile harmanlayan restoran sekiz çeşit yemek menüsü sunuyor. 1981 yılından beri hizmet veren restoran dünyanın en iyileri arasına girmeyi başarmış bir kaliteye sahip.
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