Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
06.03.2017 - 11:41, Son Güncelleme:

Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

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Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

Şeflerin tüm maharetlerini sergilediği, gidenlerin tam not verdiği dünyanın en lüks restoranları yemeğe bir servet ödemeye değecek türden.

Yemek yemenin bir sanat haline geldiği ve şeflerin bütün maharetlerini sergilediği restoranlar Michelin yıldızı ile ödüllendirilerek lezzetlerini kanıtlıyorlar. Bir akşam yemeğine adeta servet ödenen bu mekanlar dünyanın en şık ve en lüks restoranları... İşte dünyanın lükste sınır tanımayan yıldızları:

1. El Celler de Can Roca - İspanya

Bir aile restoranı olan El Celler de Can Roca Katalan kültürünü en iyi yansıtan restoranlardan biri. Yıllardır dünyanın en iyi restoranları arasında kendine yer bulan mekan, hizmet kalitesi ile de adından söz ettiriyor.

Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

2. D.O.M - Brezilya

Alex Atala, mekanında yemek sanatı konusunda oldukça hassas. Restoranın yemekleri lezzetlerinin yanında görsel sunumları ile de adeta bir tabloyu andırıyor. Brezilya'nın çok çeşitli mutfak kültürünü restoranına taşımayı başaran Atala, gastronomi tutkunlarını bekliyor.

3. Noma - Danimarka

Danimarka'nın ve dünyanın en ünlü restoranı olmayı başaran Noma, İskandinav mutfağını en iyi deneyimleyebileceğiniz yerler arasında. Deniz kestanesi tostu ve morina karaciğer bu lezzetlerden sadece ikisi.

Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

4. Alinea - ABD

Modern ve deneysel yemek anlayışını en iyi yorumlayan restoranlardan biri olan Alinea, görsel sunum ve farklılık açısından başı çeken restoranlardan biri olmayı başarıyor. Trüf mantarlı menüler oldukça ilgi çekici.

5. Beige Alain Ducasse Tokyo - Japonya

Alain Ducasse imzalı Beige, dünyanın en lüks restoranları arasında bulunuyor. Doğal aromaların lezzetlendirdiği yemekler olağanüstü lüks bir atmosfer ve sunumla buluşuyor.

Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

6. Le Pre Catelan - Fransa

Le Pre Catelan, Paris'in lüks ve ihtişam kokan havasını adeta bir şatoya benzeyen restoran ambiyansı ile tamamlıyor. Deniz ürünlerini farklı şekilde yorumlayan menüleri ile bu restoran, gurme yemek düşkünlerinin hayalindeki adreslerden.

7. Masa - ABD

New York'ta yer alan Masa, 3 Michelin yıldızı almış bir restoran. Suşilerini adeta değerli bir sanat eserine dönüştüren şef Masayoşi Takayama, modern ve rahat bir konsept sunuyor.

Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

8. Eleven Madison Park - ABD

Şef Daniel Humm'ın harikulade lezzetler ortaya koyduğu restoran büyük pencereler ve ahşap dekorasyon unsurlarının kullanıldığı mekan art-deco bir tasarıma sahip. Mekanda bıldırcın yumurtası ve taze turptan yapılmış farklı lezzetler sunuluyor.

9. The Ledbury - İngiltere

Deneysel sebze ve et yemekleri sunan The Ledbury dünyanın en iyi restoranları arasında anılıyor. İki usta şefin farklı yorumlar kattığı yemekler modern ve konforlu bir ambiyansta sunuluyor.

Avrupa’dan Asya’ya dünyanın en lüks 10 restoranı

10. Pontocho Misoguigawa - Japonya

Japon mutfağını geleneksel Fransız kültürü ile harmanlayan restoran sekiz çeşit yemek menüsü sunuyor. 1981 yılından beri hizmet veren restoran dünyanın en iyileri arasına girmeyi başarmış bir kaliteye sahip.

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