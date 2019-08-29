Avcı usulü biftek tarifi

Kuru soğan, mantar ve baharatlarla hazırlanan lezzetli bir kır yemeği damağınızı şenlendirmeye geliyor: Avcı usulü biftek… Özellikle yanında pilav ya da patatesle doyulmaz bir tada ulaşan avcı usulü bifteği herkes mutlaka denemeli.
Bir tavada bifteklerin her iki tarafını da hafif renk değiştirinceye kadar mühürleyin.
Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup ince kıyın.
Biberleri jülyen kesin, mantarları doğrayın.
Ayçiçeği yağını tavaya aktarın.
Mantar, soğan, sarımsak ve biberleri soteleyin.
Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayarak ilave edin.
Bir iki dakika pişirdikten sonra tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ilave edin.
Biftekleri ısıya dayanıklı bir kaba alın.
Üzerine hazırladığınız harcı döküp, rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
180 dereceye ayarladığınız fırında 25 dakika pişirip sıcak servis yapın. Afiyet olsun…