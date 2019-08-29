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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avcı usulü biftek tarifi

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Avcı usulü biftek tarifi

Kuru soğan, mantar ve baharatlarla hazırlanan lezzetli bir kır yemeği damağınızı şenlendirmeye geliyor: Avcı usulü biftek… Özellikle yanında pilav ya da patatesle doyulmaz bir tada ulaşan avcı usulü bifteği herkes mutlaka denemeli.

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 antrikot biftek
  • 150 gram mantar
  • 1 adet sarı biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 diş sarımsak
  • 4 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Tuz

Hazırlanışı

Bir tavada bifteklerin her iki tarafını da hafif renk değiştirinceye kadar mühürleyin.

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup ince kıyın.

Biberleri jülyen kesin, mantarları doğrayın.

Ayçiçeği yağını tavaya aktarın.

Mantar, soğan, sarımsak ve biberleri soteleyin.

Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayarak ilave edin.

Bir iki dakika pişirdikten sonra tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ilave edin.

Biftekleri ısıya dayanıklı bir kaba alın.

Üzerine hazırladığınız harcı döküp, rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

180 dereceye ayarladığınız fırında 25 dakika pişirip sıcak servis yapın. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Alamy
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