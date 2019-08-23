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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
23.08.2019 - 16:44, Son Güncelleme:

Avcı böreği nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı avcı böreği tarifi

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Avcı böreği nasıl yapılır? Arda'nın Mutfağı avcı böreği tarifi

İç harcında kıymanın kullanıldığı pek çok börek çeşidi var, avcı böreği de bunlardan biri. Üzerleri çırpılmış yumurta ve galeta unuyla diğer böreklerden ayrılan avcı böreğini isterseniz fırında isterseniz de ocakta kızartarak yapabilirsiniz. Peki, avcı böreği nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 adet kuru soğan
1 kase çam fıstığı
500 gr dana kıyma
250 gr ince bulgur
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı biber
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 tutam maydanoz
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı zeytinyağı
Yarım su bardağı su
3 adet yumurta
250 gr galeta unu

AVCI BÖREĞİ YAPILIŞI

Soğanlarınızı küpler halinde doğrayın.
Ocağa aldığınız tavanın altını açın
Isınan tavanıza zeytinyağını ilave edin ve ardından soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Hafif kendini bırakan soğanlara kıymayı ilave edip kavurmaya devam edin.
Kıymayı tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Bu arada ince bulgurun üzerine üstünü hafif geçecek kadar kaynamış su ekleyin ve şişmeye bırakın.
Şişen ince bulgurları tavaya ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Maydanozları ince ince kıyın, tamamen pişen iç harca ekleyin, bir tur daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve ince kıyım cevizleri ekleyip karıştırın.
Yufkanızın birini tezgahınıza açın, üzerine sıvı yağ ve sudan hazırladığınız sıvı karışımı sürün, ikinci yufkayı üzerine kapatın.
Yufkanızı 6 eşit parçaya bölüp üçgenler oluşturun.
İç harçtan koyup rulo şeklinde sarın.
Uç kısmını sıvı karışım ile yapıştırıp önce yumurta sonra galeta ununa bulayıp derin yağda kızartıp servis edin.

 

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