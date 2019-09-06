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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Aşure tarifi
USTA İŞİ

Aşure tarifi

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Aşure tarifi

Muharrem ayının 10’uncu gününde idrak edilen aşure günü için hazırlıklar başladı. Birçok kişi lezzetli ve kıvamı tam tutan bir aşure yapmak için tarif arayışında. Siz de enfes bir aşure yapmak için tarif arıyorsanız, arayışınız sona erdi. İşte herkesin çok beğeneceği enfes bir aşure tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı aşurelik buğday
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • 1 su bardağı nohut
  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 200 gram kuru kayısı
  • 200 gram kuru üzüm
  • 1 su bardağı kabuksuz fındık
  • 4 su bardağı toz şeker
  • Bir tutam tuz
  • Sıcak su

Üzeri için:

  • Fındık
  • Kuş üzümü
  • Ceviz
  • Nar
  • Tarçın

Hazırlanışı

Buğday, pirinç, nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı kaselerde bir gece önceden ıslatın.

Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı tencerelerde yumuşayana kadar haşlayın.

Buğdayı yıkayıp 10 dakika haşlayın.

Süzüp yeniden 10 dakika haşlayın ve yeniden süzün.

Son olarak 3 litre kadar sıcak suyla 50 dakika kadar haşlayın.

Bu esnada kuru kayısı ve üzümü bir süre sıcak suya koyun.

Bulgurlar yumuşayınca nohut ve fasulyeyi ekleyin.

Kayısıları küp küp doğrayıp üzüm ve pirinçle birlikte tencereye ilave edin.

Tuzu, şekeri ve fındığı da ekleyip hepsini 15 dakika daha pişirin.

Aşureniz kaynadıkça suyu azalabilir, azar azar sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin.

Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alıp kaselere bölüştürün.

İlk sıcağı çıkınca üzerine fındık, ceviz, üzüm, nar ve tarçın serpin.

Ilık ılık servis ettiğinizde lezzeti muazzam olacaktır. Afiyet olsun…

Kayısı Reçeli | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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