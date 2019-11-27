Astarlı sütlaç tarifi

Türkiye’nin lezzet başkenti Gaziantep’in mutfağının güzelliğini sadece biz değil bütün dünya kabul etmiş durumda. Antep mutfağında birbirinden lezzetli şerbetli tatlılar mevcut ancak sütlü tatlılar da yabana atılmayacak cinsten. Örneğin sütlaç ve zerde lezzetini bir araya getiren astarlı sütlacın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun…
Sütlacı için:
Zerdesi için:
Süslemek için:
Sütlaç için sütü tencerede kaynatın.
Yıkayıp süzdüğünüz pirinci süte ilave edin.
Orta ateşte pirinçler pişip sütün kıvamı koyulaşana kadar pişirin.
Şekeri ve bir tutam tuzu da ilave edin ve 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.
Zerde için pirinci yıkayıp süzün ve suda kaynatın.
Üzerindeki köpükleri alıp pirinç yumuşayana kadar kaynatın.
Önce şekerin yarısını koyup zerde kıvam alana kadar pişirin.
Zerde kıvam alınca içine şekerin kalanını da ekleyin.
Arzu ederseniz gül suyu ya da ıtır yaprağını ilave edin.
Haspiri de az miktarda suda haşlayıp rengi çıkınca süzün ve zerdeye ekleyin.
Kaselerin yarısına sütlaç doldurun. Üzerini zerdeyle tamamlayın. Afiyet olsun…