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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Astarlı sütlaç tarifi
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Astarlı sütlaç tarifi

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Astarlı sütlaç tarifi

Türkiye’nin lezzet başkenti Gaziantep’in mutfağının güzelliğini sadece biz değil bütün dünya kabul etmiş durumda. Antep mutfağında birbirinden lezzetli şerbetli tatlılar mevcut ancak sütlü tatlılar da yabana atılmayacak cinsten. Örneğin sütlaç ve zerde lezzetini bir araya getiren astarlı sütlacın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Sütlacı için:

  • 5 su bardağı süt
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tutam tuz

Zerdesi için:

  • 5 su bardağı su
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 yemek kaşığı haspir
  • 3-4 adet taze ıtır yaprağı veya gül suyu

Süslemek için:

  • 1 avuç Antep fıstığı
  • 1 avuç badem

Hazırlanışı

Sütlaç için sütü tencerede kaynatın.

Yıkayıp süzdüğünüz pirinci süte ilave edin.

Orta ateşte pirinçler pişip sütün kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Şekeri ve bir tutam tuzu da ilave edin ve 1-2 dakika daha pişirip ocaktan alın.

Zerde için pirinci yıkayıp süzün ve suda kaynatın.

Üzerindeki köpükleri alıp pirinç yumuşayana kadar kaynatın.

Önce şekerin yarısını koyup zerde kıvam alana kadar pişirin.

Zerde kıvam alınca içine şekerin kalanını da ekleyin.

Arzu ederseniz gül suyu ya da ıtır yaprağını ilave edin.

Haspiri de az miktarda suda haşlayıp rengi çıkınca süzün ve zerdeye ekleyin.

Kaselerin yarısına sütlaç doldurun. Üzerini zerdeyle tamamlayın. Afiyet olsun…

Fotoğraf: iStock
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