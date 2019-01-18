Asırlık kış geleneği: Sobada nohut kavurma
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin köylerinde, bir asırdır devam eden kahvehanelerde kışın sıcak nohut kavurma geleneği bugün halen yaşatılıyor.
İlçeye bağlı Bezirgan köyünde kahvehane işleten İsmail Afşar ve Hasan Çevik "Kış aylarında nohut kavurma geleneğini devam ettiriyoruz ve atalarımızdan bize miras olan bu geleneği unutturmayacağız" diye konuştu.
"Soğukta durma sıcak nohut var" sözünü sürekli kış aylarında kullandıklarını belirten İsmail Afşar, "Köylülerimiz öğle namazından çıktıktan sonra kahvehaneye gelirler ve çay demlenirken nohut sobada kavrulur. Köylüler sohbet ve muhabbet içinde çay ile beraber nohut yerler" dedi.
Bu geleneğin dostlukları pekiştirdiğini ifade eden Afşar, "Buradaki amaç nohut yemek değil muhabbettir. İnsanlar birbiri ile muhabbet içerisinde olmalı. Atalarımızdan bize kadar gelen bu geleneği yaşatmak ve unutturmamak için biz devam ettiriyoruz" dedi.
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