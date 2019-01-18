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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.01.2019 - 12:53, Son Güncelleme:

Asırlık kış geleneği: Sobada nohut kavurma

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Asırlık kış geleneği: Sobada nohut kavurma

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinin köylerinde, bir asırdır devam eden kahvehanelerde kışın sıcak nohut kavurma geleneği bugün halen yaşatılıyor.

İlçeye bağlı Bezirgan köyünde kahvehane işleten İsmail Afşar ve Hasan Çevik "Kış aylarında nohut kavurma geleneğini devam ettiriyoruz ve atalarımızdan bize miras olan bu geleneği unutturmayacağız" diye konuştu.

"Soğukta durma sıcak nohut var" sözünü sürekli kış aylarında kullandıklarını belirten İsmail Afşar, "Köylülerimiz öğle namazından çıktıktan sonra kahvehaneye gelirler ve çay demlenirken nohut sobada kavrulur. Köylüler sohbet ve muhabbet içinde çay ile beraber nohut yerler" dedi.

Bu geleneğin dostlukları pekiştirdiğini ifade eden Afşar, "Buradaki amaç nohut yemek değil muhabbettir. İnsanlar birbiri ile muhabbet içerisinde olmalı. Atalarımızdan bize kadar gelen bu geleneği yaşatmak ve unutturmamak için biz devam ettiriyoruz" dedi.

Asırlık kış geleneği: Sobada nohut kavurma

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