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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.12.2018 - 10:43, Son Güncelleme:

Asırlık bir gelenek: Kaz tiridi

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Asırlık bir gelenek: Kaz tiridi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla asırlardır devam eden kaz tiridi geleneği de yeniden canlandı.

Aslanapa ilçesine bağlı köylerde, köy odalarında hafta sonları sırayla yapılan kaz tiridi geleneği, gençlerin de katılımı sağlanarak devam ediyor.

Kütahya bölgesinde yöresel yemeklerin başında "kaz tiridi"nin geldiğini ifade eden Aslanapa Çamdibi köyü İmam Hatibi Davut Berber, "Yöremizde yetişen lezzetli kazlar haşlandıktan sonra suyu, yufkanın üzerine sıcakken dökülür. Üzerine de kaz eti serpiştirilir. Böylece mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Köy odalarımızda kaz tiridi yenir. Yemekten sonra 2 saat sohbet etmek zorunludur. Bu kurallara uymayanlara ceza verilir. Cezalar Osmanlı döneminde olduğu gibi eski usül verilir ve ağır olur. Odalarda düzenlediğimiz kaz tiridi etkinliği aslında bir kültürdür. Asırlardır devam eden bu kültürü biz bölgemizde yaşatmaya devam ediyoruz " dedi.

Kaz pişirmenin püf noktaları
Kaz pişirmenin püf noktaları

Alternatif tıp uzmanlarının kaz etinin şifalı olduğu yönünde tespitleri bulunduğunu belirten Berber, kazın özellikle yağınının çeşitli romatizmal rahatsızlıklara iyi geldiğinin bilindiğini söyledi.

Çamdibi köyünde oda sahibi Adil Sekizli, köyde yaşayan vatandaşların büyük bölümünün kaz yetiştirdiğini kaydetti. Sekizli, "Köyümüzün hemen hemen her hanesinde doğal yöntemlerle kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bahar aylarında civciv olan kazlar kış aylarında kesime hazır hale geliyor. Bir kaz yaklaşık 100 ile 150 lira arası alıcı buluyor" diye konuştu.

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