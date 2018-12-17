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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.12.2018 - 13:55, Son Güncelleme:

Asırlık bir gelenek: Günde 3 öğün yemek yapıp ihtiyaç sahiplerine sunuyorlar

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Asırlık bir gelenek: Günde 3 öğün yemek yapıp ihtiyaç sahiplerine sunuyorlar

Balıkesir’in Gömeç ilçesi Hacıhüseyinler Mahallesi'nde yaklaşık bir asırdır devam eden Gezek geleneği ile köyde yaşayan aileler, sırayla her gün 3 öğün yemek yapıyor. Geçmişte köyden geçen yolcular için yapılan yemek, şimdilerde ise yaşlı ve muhtaçlara dağıtılıyor.

Gömeç ilçesine bağlı kırsal Hacıhüseyinler Mahallesi’nde Gezek geleneği yaklaşık bir asırdır devam ediyor. 550 haneli ve 1300 nüfuslu mahallede, aileler her gün sırayla sabah, öğlen ve akşam olmak üzere 3 öğün yemek hazırlıyor. Günün 3 öğün yemeği, 3 farklı aile tarafından yapılıyor. Her aileye yılda 2 kez yemek sırası geliyor. Hazırlanan yemekler mahalledeki caminin altında yer alan köy odasına getiriliyor. Köye gelen misafirler burada yemek yiyor. Son dönemde mahalleye gelen misafir sayısı azalmış olsa da, gelenek devam ettiriliyor. Yemekler yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ikram ediliyor. Mahalle sakinleri geleneği uzun yıllar devam ettirmekte kararlı olduklarını söylüyor.

GELENEĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

’Gezek’ geleneğinin dedelerinden günümüze ulaştığını anlatan Muhtar Musa Sarı, "Bizim bu ’Gezek’ dediğimiz gelenek nedeniyle sabah, öğlen, akşam 3 öğün yemek çıkmaktadır. Hazırlanan yemeğimizi, köyümüze gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Misafir olmadığı zamanlar köyümüzün garibanı, yaşlısı gezek yemeğinden sebeplenmekte. Geleneği devam ettiriyoruz ve mutluyuz. Türkiye'nin her yerinde bu geleneğin olmasını istiyoruz" dedi.

KEŞKE TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAYILSA

Mahalleye yeni atanan İmam Muhammed Günay da "Çok güzel bir gelenek. Keşke Türkiye'nin her yerine bu gelenek yayılsa" diye konuştu. Mahallenin yaşlılarından Mehmet Sarıbaş yemekten bazen kendilerinin de yediğini belirterek, "Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.

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