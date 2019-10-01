Aside tatlısı tarifi

Türkiye’nin yemekleri en lezzetli şehirlerinden biri olan Kayseri’nin en sevilen ve en pratik tatlısı olabilir aside tatlısı. Görüntüsü de lezzeti de benzersiz olan aside tatlısı içindeki demir deposu pekmez sayesinde çok da sağlıklı. Çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla yedirebileceğiniz aside tatlısının malzemeleri ve yapılışı aşağıda. Şimdiden afiyet olsun…
Pekmezi derin bir kaseye alıp içine suyu ekleyin.
İyice kaynaşana kadar tüm malzemeyi çırpın.
Tereyağını kızgın tavada eritip içine unu ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Pekmezli suyu una ekleyip topaklaşmaması için hızla karıştırarak pişirin.
Tatlının kıvamı koyulaştığında geniş bir tabağa ya da tabaklara alıp üzerini cevizle süsleyin.
Ilık ya da soğuk tüketebilirsiniz.