Artizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriArtizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın
GeriYemek Kültürü Artizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Yemek Kültürü
17.09.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Artizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Artizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın

Bu yıl 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan gastronomi sektörünün en büyük buluşması Sirha İstanbul’da, son yılların yükselen trendi artizan ekmek için özel alan oluşturulacak. Fuar katılımcıları artizan ekmek alanında birbirinden farklı özel lezzetleri tadabilecek, artizan ekmek hakkında merak ettikleri konular hakkında bilgi alabilecek.

Restoran, otel ve yiyecek içecek sektörü profesyonellerine yönelik düzenlenen uluslararası ihtisas fuarı Sirha İstanbul, bu yıl 14–16 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. HORECA sektörünün en prestijli fuarı olan Sirha İstanbul’un yedinci buluşması, Rational desteği ile usta şeflerin yer aldığı “artizan ekmek” alanına da ev sahipliği yapacak.

Son yıllarda sayıları giderek artan artizan ekmek üreticileri arasından tanınmış markaların ve usta fırıncıların yer alacağı artizan ekmek alanında ziyaretçiler yüzlerce farklı çeşidi olan artizan ekmekleri tadabilecek; tahılın üretiminden mayasına, ölçü ve formülasyonlardan pişirme tekniklerine kadar özel yapım ekmeklerin öyküsü hakkında bilgi sahibi olabilecek.

ARTİZAN EKMEK AKIMI

Artizan ekmekler doğal ekşi mayadan üretiliyor. Ekşi mayalı köy ekmeği, tam çavdar, tam buğday, siyez unlu, kızılca unlu, saz çavdarlı, zeytinli, üzümlü, domatesli biberiyeli, yaban mersinli fındıklı, pekmezli, tam sarı buğday, adaçaylı, kekikli, kahveli, kızılcıklı, beş tahıllı, çavdar kabuklu ve haşhaşlı, rustik, baget, flüt ekmek, çölyak ya da glüten hassasiyeti olanlar için özel ekmekler gibi yaratıcılığa açık binlerce çeşit artizan ekmek üretiliyor.

Endüstriyel mayanın yer almadığı, buğdaydan mayanın yapımına ve bazen 30 saati bulan pişirme süresine kadar yoğun emek isteyen artizan ekmek üretimi, her üründe lezzetseverlere farklı bir deneyim yaşatıyor. Hiçbir kimyasal madde barındırmayan, küçük bir dilimiyle bile doyuran ve tamamen organik malzemelerden üretilen artizan ekmek, bu yıl Sirha İstanbul’da usta ellerden çıkma yüzlerce farklı çeşidiyle fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Ekmek 101Ekmek yaparken nelere dikkat edilmeli? İyi ısınmayan bir fırında ekmek nasıl pişirilir? Ekmek için en uygun saklama yeri neresidir? Ekmeğin lezzeti nasıl anlaşılır? Ekmek yapma ve saklamayla ilgili çok işinize yarayacak ipuçları videomuzda...
daha fazla video için

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber
Artizan ekmek sevenler Sirha İstanbul’u kaçırmasın
Şaphane kebabının tadına bakmak için tur düzenliyorlar
Bursa'da bir işletmeci yaptı! Bir örneği daha yok
Şifa niyetine 'goji berry' yetiştiriciliğine başladı