Arnavut mantısı tarifi

Un, su ve tuzu yoğurup bir hamur elde edin. Hamurunuz böreklik hamur kıvamında olmalı.



Üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmesi için bekletin.



Diğer taraftan da iç harcını hazırlayın. Kıymayı bir kaseye alın.



Üzerine soğanı doğrayıp baharatlarla karıştırın.



Dinlenen hamurunuzdan bezeler alın.



Dilediğiniz kalınlıkta açıp büyük kare şeklinde kesin.

Hazırladığınız iç harcı, hamurunuza yerleştirip ağzını kapatın.

Bu şekilde hazırladığınız mantıları tepsiye dizip fırına verin.



Üzeri kızarana kadar da pişirin.

Mantınızı sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...