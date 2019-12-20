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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Arnavut mantısı tarifi
USTA İŞİ

Arnavut mantısı tarifi

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Arnavut mantısı tarifi

Pek çoğumuz için mantı deyince akan sular durur. Çıtır çıtır hamuruyla ve yoğurtlu sosu ile Arnavut mantısını da çok beğeneceğinize eminiz. Yapılışı zahmetli olsa da yediğiniz an buna değecek. Tadına hayran kalacağınız bu mantıyı denemek isterseniz tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 3 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Su

İç harcı için:

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • Tuz
  • Karabiber

Üzeri için:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz

Hazırlanışı

Un, su ve tuzu yoğurup bir hamur elde edin. Hamurunuz böreklik hamur kıvamında olmalı.

Üzerini kapatıp 30 dakika dinlenmesi için bekletin.

Diğer taraftan da iç harcını hazırlayın. Kıymayı bir kaseye alın.

Üzerine soğanı doğrayıp baharatlarla karıştırın.

Dinlenen hamurunuzdan bezeler alın.

Dilediğiniz kalınlıkta açıp büyük kare şeklinde kesin.

Hazırladığınız iç harcı, hamurunuza yerleştirip ağzını kapatın.

Bu şekilde hazırladığınız mantıları tepsiye dizip fırına verin.

Üzeri kızarana kadar da pişirin.

Mantınızı sarımsaklı yoğurt eşliğinde servis edin.

Afiyet olsun...

Çin Mantısı | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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