Arnavut böreği tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Arnavut böreği tarifi
ORTA ZORLUKTA

Arnavut böreği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arnavut böreği tarifi

Börek sadece bizim mutfağımızda değil Balkanların genelinde çok sevilen bir hamur işi. Özellikle Boşnakların ve Arnavutların börekleri çok meşhur. Biz bu kez sizin için her şeyiyle orijinal tarifine sadık bir Arnavut böreği tarifi hazırladık. Yufkası elle açılan bu böreğin iç malzemesi de sonbahar ve kış aylarının benzersiz sebzesi pırasa. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Arnavut böreği tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 5,5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 2 su bardağı su
  • Tuz

İç harcı için:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 700 gram pırasa
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber

Aralarına sürmek için:

  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı

Pırasaları ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.

Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Soğuması için kenara alın.

Hamur için olan malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Aralara sürülecek tereyağını eritin ve içine sıvı yağı ilave edin.

Hamuru iki eşit bezeye ayırıp unladığınız tezgahta açabildiğiniz kadar geniş açın.

Hamurun ortasına bir tatlı tabağı yerleştirip tabağın etrafını kesin.

Yuvarlak hamurun üzerine yağ karışımını sürün

Hamurun dış kısmını da dilim dilim kesip ortadaki yuvarlak parçanın üzerine aralarını yağlayarak kapatın.

Hamuru yeniden tepsiden biraz büyük olacak şekilde açın.

Tepsinizi yağlayıp açtığınız yufkayı tepsinin dibine serin.

Kavurduğunuz pırasaları yufkanın üzerine yayın.

Diğer hamur bezesine de aynı işlemleri yapın ve ikinci yufkayı da pırasanın üzerine yerleştirin.

Yufkaların kenarlarını elinizle katlayıp böreğinizi dilimleyin.

Kalan yağı da en üste sürün.

Fırını 180 derecede ısıtıp tepsiyi fırına verin.

45-50 dakika pişirdiğiniz böreği sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
Arnavut böreği nasıl yapılır Arnavut böreği tarifi börek tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Çin böreği (Spring roll) tarifi

Su böreği tarifi

Mevlana böreği tarifi

Gelincik böreği (Çarşaf böreği) tarifi