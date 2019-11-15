Börek sadece bizim mutfağımızda değil Balkanların genelinde çok sevilen bir hamur işi. Özellikle Boşnakların ve Arnavutların börekleri çok meşhur. Biz bu kez sizin için her şeyiyle orijinal tarifine sadık bir Arnavut böreği tarifi hazırladık. Yufkası elle açılan bu böreğin iç malzemesi de sonbahar ve kış aylarının benzersiz sebzesi pırasa. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz Arnavut böreği tarifimizin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Hamuru için:
İç harcı için:
Aralarına sürmek için:
Pırasaları ince ince doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Tuz, karabiber ve kırmızı biberi de ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Soğuması için kenara alın.
Hamur için olan malzemeleri yoğurma kabında karıştırıp pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Aralara sürülecek tereyağını eritin ve içine sıvı yağı ilave edin.
Hamuru iki eşit bezeye ayırıp unladığınız tezgahta açabildiğiniz kadar geniş açın.
Hamurun ortasına bir tatlı tabağı yerleştirip tabağın etrafını kesin.
Yuvarlak hamurun üzerine yağ karışımını sürün
Hamurun dış kısmını da dilim dilim kesip ortadaki yuvarlak parçanın üzerine aralarını yağlayarak kapatın.
Hamuru yeniden tepsiden biraz büyük olacak şekilde açın.
Tepsinizi yağlayıp açtığınız yufkayı tepsinin dibine serin.
Kavurduğunuz pırasaları yufkanın üzerine yayın.
Diğer hamur bezesine de aynı işlemleri yapın ve ikinci yufkayı da pırasanın üzerine yerleştirin.
Yufkaların kenarlarını elinizle katlayıp böreğinizi dilimleyin.
Kalan yağı da en üste sürün.
Fırını 180 derecede ısıtıp tepsiyi fırına verin.
45-50 dakika pişirdiğiniz böreği sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...