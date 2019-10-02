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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
02.10.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Arnavut böreği nasıl yapılır?

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Arnavut böreği nasıl yapılır?

İç harcı damak tadına göre değişen Arnavut böreği, Arnavut mutfağının en bilindik hamur işlerinden biri. Sıvıyağla yağlanan hamurlar iki kata ayrılıp iç harcıyla buluşuyor, kıyır kıyır Arnavut böreği beş çayı sofralarını renklendiriyor. İşte, adım adım patatesli Arnavut böreği tarifi...

ARNAVUT BÖREĞİ

400 gr un (1 kilodan 2 bardak eksik)
2 çay kaşığı tuz
Su (hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar eklenecek)
2 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

Yarım su bardağı sıvı yağ

İç Malzemesi:

250 gr patates
1 adet kuru soğan
2–3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı Kırmızı pul biber
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı Karabiber

ARNAVUT BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabının içerisine unu eleyin, üzerine tuz ve suyu ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.

Hazırlanan hamur 12 adet beze yapın, unlayın ve dinlenmeye bırakın.

Her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın ve yemek kaşığı ile üzerilerine sıvı yağ sürerek üst üste koyun.

Açtığınız bezeler 6 adet olunca merdane yardımıyla ya da elinizle çekerek tepsi boyutlarında büyütün.

Patatesler rendeleyin, soğanı ince ince kıyın.

Tavaya 1-2 yemek kaşığı yağ ve ince kıyılmış kuru soğanı koyarak pembeleştirin ve üzerine patatesi ekleyerek 1-2 dakika kadar kavurun.

Hazırladığınız hamura için tamamını yayın.

Diğer 6 parçayı da aynı şekilde açılıp iç malzemenin üzerine koyun ve alt parça ile birleştirerek kenarlarını kapatın.

Sıvı yağı böreğin üzerine sürün, 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin ve ılık servis yapın.

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