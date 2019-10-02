Arnavut böreği nasıl yapılır?
İç harcı damak tadına göre değişen Arnavut böreği, Arnavut mutfağının en bilindik hamur işlerinden biri. Sıvıyağla yağlanan hamurlar iki kata ayrılıp iç harcıyla buluşuyor, kıyır kıyır Arnavut böreği beş çayı sofralarını renklendiriyor. İşte, adım adım patatesli Arnavut böreği tarifi...
ARNAVUT BÖREĞİ
400 gr un (1 kilodan 2 bardak eksik)
2 çay kaşığı tuz
Su (hamur kulak memesi kıvamına gelinceye kadar eklenecek)
2 su bardağı sıvı yağ
Üzeri için:
Yarım su bardağı sıvı yağ
İç Malzemesi:
250 gr patates
1 adet kuru soğan
2–3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı Kırmızı pul biber
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Yoğurma kabının içerisine unu eleyin, üzerine tuz ve suyu ilave edilerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
Hazırlanan hamur 12 adet beze yapın, unlayın ve dinlenmeye bırakın.
Her bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açın ve yemek kaşığı ile üzerilerine sıvı yağ sürerek üst üste koyun.
Açtığınız bezeler 6 adet olunca merdane yardımıyla ya da elinizle çekerek tepsi boyutlarında büyütün.
Patatesler rendeleyin, soğanı ince ince kıyın.
Tavaya 1-2 yemek kaşığı yağ ve ince kıyılmış kuru soğanı koyarak pembeleştirin ve üzerine patatesi ekleyerek 1-2 dakika kadar kavurun.
Hazırladığınız hamura için tamamını yayın.
Diğer 6 parçayı da aynı şekilde açılıp iç malzemenin üzerine koyun ve alt parça ile birleştirerek kenarlarını kapatın.
Sıvı yağı böreğin üzerine sürün, 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin ve ılık servis yapın.