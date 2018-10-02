Armut ne zamandı, şimdi kabak yenebilir mi?
Elbette her mevsim elimizin altında malzeme olması güzel, ama yine de her şeyi zamanında yemek daha doğru. Peki yazın ne yenmeli? Kafamız karışmasın.
TEMMUZ
Kavun, karpuz, karı erik, vişne, ahududu, şeftali ve kayısı kum havucu, patlıcan, barbunya, taze fasulye, çalı fasulyesi, bezelye, kabak, sivri biber, semizotu, dereotu, dolmalık biber sardalyanın mevsimidir. Bu sebze ve meyveler, Ekim ayının sonuna kadar devam eder. Tekir ve barbunya yenebilir.
AĞUSTOS
Kavun, karpuz, şeftali, kayısı, üzüm, incir, mürdüm eriği, kırmızı erik, vişne ve böğürtlen domates, salatalık, sivri biber, patlıcan, barbunya fasulyesi, dolmalık biber, taze fasulye, kabak, çarliston biber, mısır ve salçalık biber çingene palamudu mevsimi başlar. sardalya, kılıç , mercan, sinarit, ıstakoz ve pavurya yenebilir.
EYLÜL
Mürdüm eriği, karpuz, kavun, üzüm, incir, fındık patlıcan, dolmalık biber, mısır, barbunya fasülyesi, kabak, salçalık biber, mantar, pazı saldalya, lezzetini korumaya devam eder. Palamut irileştiği için tekbaşına yenmesi önerilmez, genelikle çeşitli yemekleri yapılır. Balık olarak lüfer, kalyoz, izmarit, kırlangıç bolca çıkar. Yani bir çeşit balığın yeniden mevsimi denebilir.
EKİM
Armut, üzüm, elma, muz, mandalina, greyfurt, fındık, ceviz mantar, ıspanak, yerelması, pırasa, lahana, karnabahar, havuç, kırmızı turp, kıvırcık salata... Balıklar bu mevsimde Marmara denizine dönmeye başlar. Bu nedenle bu ayda daha da çok balık yenebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle