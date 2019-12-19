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19.12.2019 - 16:48, Son Güncelleme:

Arkada nefis bir manzara önde ise nefis yemekler!

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Arkada nefis bir manzara önde ise nefis yemekler!

Boğaz'ın büyüleyici atmosferinde; sevilen insanlarla eski günleri anlamak, gelecek günlerden umutla bahsetmek için en güzel mekânı biliyoruz. Nihavend Terrace, İstanbul akşamlarınızı eşsiz kılacak bir menüyle sizleri misafir etmekten mutluluk duyacak.

Hemen buraya tıklayın ve size özel indirimlerle hazırlanmış leziz menüye göz atın.

İstanbul'un benzersiz lezzetleri Nihavend Terrace’ta bir araya geliyor. Sadece mekâna özel mezeler, nefis ana yemekler ile eşsiz bir geceye hazır olun.

Çerkez tavuğu, patlıcan salata, deniz börülcesi, atom şakşuka, beyaz peynir, kavun, haydari, acılı ezme, cevizli pastırmalı humus, levrek marineden oluşan nefis mezeleri; yaprak ciğer ve nefis çıtırtısıyla paçanga böreği ile tamamlanan ara sıcakları; ızgara biftek, köfte, ızgara piliç, levrek ve çipuradan oluşan ana yemek seçenekleri; en tazeleri seçilen mevsim meyveleri ve içeceklerle bu muhteşem menüyü size özel indirimlerle satın almak için hemen buraya tıklayın.

Muhabbetin bol olduğu akşamlarda, eğlence dolu anlarda kadehler dostluğa kalkıyor, zengin içerikli menüsüyle Nihavend Terrace geceleri tam bir şölene dönüşüyor. Hemen buraya tıklayıp yerinizi ayırtın, sevdiklerinizle birlikte memnun kalacağınız bir akşam yaşayın.

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