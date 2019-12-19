Arkada nefis bir manzara önde ise nefis yemekler!

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İstanbul'un benzersiz lezzetleri Nihavend Terrace’ta bir araya geliyor. Sadece mekâna özel mezeler, nefis ana yemekler ile eşsiz bir geceye hazır olun.

Çerkez tavuğu, patlıcan salata, deniz börülcesi, atom şakşuka, beyaz peynir, kavun, haydari, acılı ezme, cevizli pastırmalı humus, levrek marineden oluşan nefis mezeleri; yaprak ciğer ve nefis çıtırtısıyla paçanga böreği ile tamamlanan ara sıcakları; ızgara biftek, köfte, ızgara piliç, levrek ve çipuradan oluşan ana yemek seçenekleri; en tazeleri seçilen mevsim meyveleri ve içeceklerle bu muhteşem menüyü size özel indirimlerle satın almak için hemen buraya tıklayın.

Muhabbetin bol olduğu akşamlarda, eğlence dolu anlarda kadehler dostluğa kalkıyor, zengin içerikli menüsüyle Nihavend Terrace geceleri tam bir şölene dönüşüyor. Hemen buraya tıklayıp yerinizi ayırtın, sevdiklerinizle birlikte memnun kalacağınız bir akşam yaşayın.