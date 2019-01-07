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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
07.01.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Arabaşı nedir? Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

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Arabaşı nedir? Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

İç Anadolu'da kışın gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte hemen her mutfakta pişirilen 'Arabaşı çorbası', sofralardaki yerini almaya başladı. Asırlardır Karaman, Konya, Kayseri ve Yozgat yörelerinde severek tüketilen bu çorba, son günlerde sosyal medyada gündem olmasıyla birlikte merak konusu oldu. İşte, Arabaşı hakkında bilgi ve Arabaşı çorbası tarifi...

Kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden biri olan arabaşı, bugünlerde oldukça popüler. Hindi, kaz ve tavuk gibi kanatlı hayvanların etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu arabaşı yemeği Anadolu'da, komşuların ve akrabaların bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile oluyor.

ARABAŞI NEDİR?

Arabaşı çorbası, un ve yağın kavrulması ile oluşturulan malzemenin tavuk suyu ile kaynatılmasıyla yapılan bir çorba. İç Anadolu'nun birçok kentinde soğuk kış gecelerinde bolca tüketilen çorba, ekmek yerine özel yapılan hamuruyla servis ediliyor.

Arabaşı nedir Arabaşı çorbası nasıl yapılır

Genellikle akşam yemeğinden birkaç saat sonra, eve davet edilen misafirlerle içilen Arabaşı çorbası, akrabalık ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine vesile oluyor, derin sohbetlere eşlik ediyor. Oldukça acı olan, tavşan, tavuk veya hindi etinden yapılan çorba, besin değeri yüksek gıda olarak da biliniyor.

ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Önce yağ, un ile kavrulur. Pembeleştikten sonra domates ve biber salçasıyla bir miktar daha kavrulur. İşte, kış aylarının vazgeçilmezi Arabaşının malzemeleri, yapılışı ve tarifi...

MALZEMELER

2 adet tavuk göğüs eti
7 su bardağı su
2 çay kaşığı salça
2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
20 gram tereyağı
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı nane
Un

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YAPILIŞI

İlk olarak,  5 su bardağı su ve 1 çay kaşığı tuzu tencereye koyarak kaynatın. Kabın içine 1 su bardağı un, 2 bardak soğuk su ilave edin ve topaklanmadan karıştırın. Karışımı, kaynattığınız suya yavaş yavaş dökün. Kıvam oluşmaya başlayana kadar karıştırma işlemine devam edin.

Elde ettiğiniz hamuru tepsiye dökün ve bir süre soğumasını bekleyin. Ardından 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin. Sonraki aşamada hamuru kare şeklinde kesin.

Tencereye 1 çay kaşığı salça koyun ve sulandırın. Tavukları, kırmızı pul biberi, tuzu içine ekleyin ve tavuk yumuşayana kadar pişirin. Ardından pişen tavukları da iri iri didikleyin.

Bunları yaptıktan sonra tavada tereyağını eritip üzerine un ekleyin. Salça ve pul biberi de ekleyerek 3 dakika kadar kavurun. Hazırladığını bu karışımı tavukların üzerine ilave ederek 5 dakika daha pişirin.

Son olarak, çorbayı servis kasesine alın, içine hazırladığınız hamurdan koyun.

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