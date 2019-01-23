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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
23.01.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Arabaşı hamuru nasıl yapılır?

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Arabaşı hamuru nasıl yapılır?

Arabaşı çorbası son dönemin sosyal medyada en çok konuşulan yemeklerinden. Orta Anadolu’da birçok yörede kış aylarında yapılması adet olan arabaşı çorbasını daha da ilginç kılan, çiğnemeden yutulan hamur ritüeli. Evde arabaşı çorbası yapmak ve bu lezzeti denemek isteyenler “Arabaşı hamuru nasıl yapılır?” diye de sık sık soruyor. Siz de bu gruptaysanız, arabaşı hamuru tarifimize bir göz atmalısınız. İşte püf noktaları ve malzemeleri…

Arabaşı hamuru için gerekli malzemeler:

5 su bardağı su
1 su bardağı + 1 çay bardağı un
1,5 tatlı kaşığı tuz

3,5 bardak suyu tencereye alıp kaynatın. İçine tuzu ilave edip kaynatmaya devam edin.

Kalan suyla unu karıştırıp bulamaç haline getirin. Kaynamış suyun içine sürekli çırparak ilave edin.

Arabaşı çorbası nasıl yapılır
Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Cam tepsiyi soğuk suyla yıkayın, kurulamayın. Pişen unlu karışımı tepsiye boşaltın. Ilınıncaya kadar dışarıda bekletin. Ardından buzdolabına kaldırıp iyice soğutun. (Arabaşı çorbasının hamurunun soğuk yenmesi gerekir.)

Servis etmeden önce baklava şeklinde dilimleyin ve ters yüz edin.

Arabaşı çorbası tarifi
Arabaşı çorbası tarifi

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ ARABAŞI

Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti "arabaşı"Av hayvanlarının, hindi, kaz veya tavuğun etiyle pişirilen sıcak çorba ile soğuk hamurun buluştuğu "arabaşı", Yozgat'ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzeti olarak tarihi konaklarda ikram ediliyor. Yozgat Belediyesince 2012'de TSE'ye tescil ettirilen arabaşı, restore edilerek kültür hizmetlerinde kullanılan tarihi konaklardaki programlarda yaşatılıyor. Eskiden kış mevsiminde özellikle av hayvanlarının etiyle pişirilen çorba, bugün ise tavuk, kaz ve hindi etiyle yapılıyor. Küçük gruplara konaklarda, kalabalık gruplara ise belediye aşevinde hazırlanan arabaşı ikram ediliyor. YOZGAT (AA)
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