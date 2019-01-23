Arabaşı hamuru nasıl yapılır?
Arabaşı çorbası son dönemin sosyal medyada en çok konuşulan yemeklerinden. Orta Anadolu’da birçok yörede kış aylarında yapılması adet olan arabaşı çorbasını daha da ilginç kılan, çiğnemeden yutulan hamur ritüeli. Evde arabaşı çorbası yapmak ve bu lezzeti denemek isteyenler “Arabaşı hamuru nasıl yapılır?” diye de sık sık soruyor. Siz de bu gruptaysanız, arabaşı hamuru tarifimize bir göz atmalısınız. İşte püf noktaları ve malzemeleri…
Arabaşı hamuru için gerekli malzemeler:
5 su bardağı su
1 su bardağı + 1 çay bardağı un
1,5 tatlı kaşığı tuz
3,5 bardak suyu tencereye alıp kaynatın. İçine tuzu ilave edip kaynatmaya devam edin.
Kalan suyla unu karıştırıp bulamaç haline getirin. Kaynamış suyun içine sürekli çırparak ilave edin.
Kısık ateşte, muhallebi kıvamına gelene kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Cam tepsiyi soğuk suyla yıkayın, kurulamayın. Pişen unlu karışımı tepsiye boşaltın. Ilınıncaya kadar dışarıda bekletin. Ardından buzdolabına kaldırıp iyice soğutun. (Arabaşı çorbasının hamurunun soğuk yenmesi gerekir.)
Servis etmeden önce baklava şeklinde dilimleyin ve ters yüz edin.
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