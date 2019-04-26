Antre Gourmet 20 yaşına bastı
Türk peynirlerinin temellerine uzanarak yerel peynirciliğin kaderini değiştiren Antre Gourmet 20 yaşında…
Türkiye peynir zenginliğini sunan mağaza konsepti ile “yerel üretim, yerinden ürün” temasının ilk noktası olan Antre Gourmet, fark yaratan projeleriyle 20 yıl içinde örnek marka ve ilham noktası haline geldi. Türk peynirlerini bir değer haline getirme hedefiyle, sadece kendi bölgesinden, gelenekselliği koruyan sürdürülebilir, bütüncül çalışmalar gerçekleştirdi.
Anadolu’nun özgün ürünlerini kentli kültürle, otel/restaurant ve özel satış noktalarıyla buluşturdu, profesyonel mutfaklarda Türk peynir çeşitliliğinin yaygınlaşmasına imkan sağladı.
Antre Gourmet kurucuları Neşe Biber ve Berrin Bal Onur’un 40.000 km’yi aşan yolculukları sonucunda yazdıkları “Peynir Aşkına ” ve “50 Peynirli Şehir Balıkesir” isimli kitapları kültürel devamlılık ve farkındalık çalışmalarına kaynak oldu.
Yazarların “50 Peynirli Şehir Balıkesir” isimli son kitapları iki yıl süren araştırma, inceleme, gezi çalışmaları ile gerçekleşti . Sayısı 50’yi bulan peynirle birlikte pek çok yerel-geleneksel ürün tespit edildi. Bu ürünler tarih, coğrafya, insan birlikteliğinin ortaya çıkardığı kültürel dokularla birlikte, yüzlerce yazılı ve sözlü kaynak, 250’den fazla görselle desteklenerek aktarıldı.
Yerel peynirlerin ulusal ve uluslarası değere dönüşmesini sağlayacak öncü çalışmalara ilham olması hayali ile hazırlanan kitap Gourmand World Cookbook Award 2019 uluslararası kitap yarışmasında finale kalmaya hak kazandı. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” 4 Temmuz 2019 tarihinde Hong Kong Macau’da ilk üç finalist içinde yarışacaktır.
Antre Gourmet’in öncü çalışmaları ulusal ve uluslarası pazarda gurme gıda yatırımına yönelen AYTİM Grup ile yapılan birleşmeyle hız kazanarak, devam edecektir.
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