Antep tava tarifi

Antep tava, en sevilen yöresel lezzetlerin başında geliyor. Et sevenlerin asla karşı koyamayacağı Antep tavayı yapan ünlü mekanlar olsa da bu enfes yemeği evde de rahatça yapabilirsiniz. Sofranızı bu nefis lezzetle şenlendirmek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...