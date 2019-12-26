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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Antep tava tarifi
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Antep tava tarifi

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Antep tava tarifi

Antep tava, en sevilen yöresel lezzetlerin başında geliyor. Et sevenlerin asla karşı koyamayacağı Antep tavayı yapan ünlü mekanlar olsa da bu enfes yemeği evde de rahatça yapabilirsiniz. Sofranızı bu nefis lezzetle şenlendirmek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı et
  • 2 adet patates
  • 2 adet patlıcan
  • 3 adet domates
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 adet kapya biber
  • 6 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su
  • Tuz
  • Kekik
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Toz kırmızı biber

Hazırlanışı

Domates, soğan, ve patatesi soyup küp şeklinde doğrayın.

Patlıcanı alaca soyun. Biber ile beraber patlıcanı da küp küp doğrayın.

Eti bir fırın tepsisine alın.

Üzerine sebzeleri de ekleyin.

Bir kaseye salçayı koyun. Ardından sarımsağı rendeleyin.

Üzerine baharatları ve suyu ilave edin.

Güzelce karıştırdıktan sonra et ve sebzelerin üzerinde gezdirin.

Fırına verin ve 1 saat kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: iStock
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