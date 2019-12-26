Antep tava tarifi

Antep tava, en sevilen yöresel lezzetlerin başında geliyor. Et sevenlerin asla karşı koyamayacağı Antep tavayı yapan ünlü mekanlar olsa da bu enfes yemeği evde de rahatça yapabilirsiniz. Sofranızı bu nefis lezzetle şenlendirmek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Domates, soğan, ve patatesi soyup küp şeklinde doğrayın.
Patlıcanı alaca soyun. Biber ile beraber patlıcanı da küp küp doğrayın.
Eti bir fırın tepsisine alın.
Üzerine sebzeleri de ekleyin.
Bir kaseye salçayı koyun. Ardından sarımsağı rendeleyin.
Üzerine baharatları ve suyu ilave edin.
Güzelce karıştırdıktan sonra et ve sebzelerin üzerinde gezdirin.
Fırına verin ve 1 saat kadar pişirin.
Sıcak servis edin.
Afiyet olsun...