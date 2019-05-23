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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
23.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

Antalya'nın tescilli lezzeti iftar sofralarının vazgeçilmezi

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Antalya'nın tescilli lezzeti iftar sofralarının vazgeçilmezi

Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen "Antalya usulü piyaz", ramazanın da gözde lezzetleri arasında yer alıyor.

Fasulye, yumurta ve sebzelerden hazırlanan, özel taratoru (sos) ile ünü sınırları aşan 100 yıllık Antalya lezzetlerinden piyaz, özellikle iftar sofralarında çok tercih ediliyor. 

Bir gün önceden ıslatılan küçük taneli Çandır fasulyesi, haşlanarak porsiyonlar haline getiriliyor. İçerisine köy yumurtası, domates, soğan, maydanoz, kaya tuzu ve sızma zeytinyağı konuluyor. 

Tahin, limon, sirke, sarımsak, tuz, zeytinyağı ve suyla hazırlanan özel tarator ilave edilerek kuru soğan, közlenmiş biber, domates, roka ve maydanoz gibi yeşilliklerle servis edilen piyaz, damak çatlatıyor. 

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134 yıllık bir geçmişi var, piyazının lezzeti ise tescilli...
134 yıllık bir geçmişi var, piyazının lezzeti ise tescilli...

Piyazın yanında ızgara köfte, bol tahin ve cevizle hazırlanan kabak tatlısı tercih ediliyor. 

Özellikle son yıllarda turistlerin de gözde lezzetleri haline gelen piyaz, ramazanda ana yemek olarak tüketiliyor. 

Piyaz ustası Turan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç dört gün piyaz yemediğinde özlem duyduğunu, bunun bağımlılık yapan bir lezzet olduğunu söyledi. 

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İşte Türkiyenin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler
İşte Türkiye'nin dört bir yanından tescillenmiş lezzetler

Antalya dışından gelip farklı lezzet arayanların ilk uğrak yeri olduklarını vurgulayan Akın, "Piyazda kullanılan ürünlerin kalitesi ve taratorun ayarı çok önemli. Markası tescillenmiş işletmelerden birisiyiz. Çandır fasulyesi olması gerekiyor" diye konuştu. 

Piyazın sıcak servis edildiğini ifade eden Akın, içerisine katılan sebzeler kadar sosun kıvamının da çok önemli olduğunu aktardı. 

Antalyanın tescilli lezzeti iftar sofralarının vazgeçilmezi
MEŞHUR ÜÇLÜ

Doğal ve lezzetli ürünlerin her zaman ilgi gördüğünü kaydeden Akın, "Piyaz, genelde ızgara köfte ve tahinli cevizli kabak tatlısıyla tüketilir. Onun için 'muhteşem üçlü' de diyoruz. Ramazan dolayısıyla yoğunluk oluyor. İftar saatlerinde rezervasyonsuz gelmek risk teşkil eder çünkü yer bulmak mümkün değil. Rezervasyonlar çok yoğun" dedi. 

Antalya'da 17 yıllık piyaz ustası Ömer Yetizler ise piyazı vatandaşlar kadar kente gelen misafirlerin de çok tercih ettiğini söyledi. 

Piyazı özenle hazırladığını, kıvamını tutturmak gerektiğini vurgulayan Yetizler, "Fasülye ne sert ne çok yumuşacak olacak. Sosunun ayarını iyi tutturmak gerekiyor. Her damak zevkine hitap ediyor" ifadesini kullandı. 

Müşterilerden 63 yaşındaki Ramazan Kapan da Antalya'nın özel yemeğinin piyaz olduğunu dile getirerek "Çok seviyorum, sık sık tüketirim. Alışan vazgeçemez. Şehrimize gelenler bu lezzeti tatmadan dönmesin. Hem lezzetli hem sağlıklı" diye konuştu. 

Ev Hali: Beyaz peynir ve kaşar peyniri nasıl yapılır?Kahvaltıların olmazsa olmazı beyaz peynir ve kaşarı evinizde yapmaya ne dersiniz? Ev Hali’nin bugünkü bölümünde Meysun Batı ile birlikte püf noktalarıyla beyaz peynir ve kaşar yapıyor, afiyetle yiyoruz.
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