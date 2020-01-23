Antakya künefesi tarifi
Meşhur Antakya künefesini evinizde de hazırlayabilirsiniz. Birkaç malzemeyle yapabileceğiniz bu tatlı ile mutfağınızda harikalar yaratın. Uzayan peyniriyle bu tatlıya kimse doyamayacak ve yiyen bir daha yiyecek. İşte enfes Antakya künefesinin tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
- Fırında
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Malzemeler
- 125 gram tereyağı
- 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
- 500 gram tel kadayıf
- 300 gram Antakya tuzsuz peyniri
Şerbeti için:
- 3 su bardağı su
- 2 damla limon suyu
- 3 su bardağı toz şeker
Hazırlanışı
Şeker, limon suyu ve suyu kaynatıp soğumaya bırakın.
Tereyağını eritip kadayıfın üzerinde gezdirin ve didikleyerek inceltin.
Bir miktar tereyağını eritip, üzüm pekmeziyle karıştırın ve tepsiyi yağlayın.
Kadayıfın yarısını tepsiye yerleştirip iyice bastırın.
Üzerine ufalanmış tuzsuz taze peyniri kenarlarına taşmayacak şekilde yerleştirin.
Kalan kadayıfı da peynirin üzerini kapatacak şekilde yerleştirip bastırın.
Ardından altı pembeleşinceye kadar kızartın.
Diğer tarafı da kızardıktan sonra üzerine hazırladığınız sıcak şurubu gezdirin.
Sıcak servis edin.
Afiyet olsun...