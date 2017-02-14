Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
14.02.2017 - 10:54, Son Güncelleme:

Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan

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Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan

Bol soslu döner de var, enfes lezzette kumpir de... Ankara birbirinden güzel birçok mekana ev sahipliği yaparken size düşen sadece bu lezzetlerin tadına varmak.

Başkent Ankara, yöresel lezzetlerinin yer aldığı ya da klasik lezzetlerin yeni ve enfes şekilde yorumlandığı pek çok mekana ev sahipliği yapıyor. Yolunuz Ankara’ya düşerse ya da Ankara’da yaşıyorsanız lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız bu 8 mekana mutlaka uğrayın!

Kumpir Ondan Sorulur: Kıtır

Tunalı Hilmi’nin gözde mekanları arasında yer alan Kıtır, özellikle gençlerin çok sevdiği, canlı ve samimi bir mekan. Karışık kumpiriyle ünlenen Kıtır’ın müdavimlerinin bir diğer favorisi ise kaşarlı kokoreç.

Ankara’da Ege Esintileri: Komşu Restoran

Denizi ve Ege’yi özleyenlerin adresi Komşu Restoran hem dekorasyonu hem de mezeleri, yemekleri ile kendinizi salaş bir Yunan meyhanesinde ya da Ege balıkçısında hissetmenizi sağlıyor. Türk ve Yunan müzikleri eşliğinde dostlarınızla eğlenebileceğiniz oldukça samimi bir mekan.

Döneri de İkramları da Bitmez: Meşhur Özçelik Aspava

Soslu, halis etten yapılan döneri ile Ankaralıların en uğrak mekanlarından biri olan Meşhur Özçelik Aspava, sadece döneri ile değil ana sipariş öncesi gelen çiğ köfte, kaşarlı mantar, cacık gibi bol ikramlarıyla da güzel lezzetlere doymanızı sağlıyor.

Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan

Buram Buram Tarih Kokuyor: Göksu

Özellikle 70’li yıllardan itibaren ailelerin, dost sohbetlerinin mekanı olan, sade ve klasik bir dekorasyona sahip Göksu Ankara’nın değişmeyen, hep aynı hissi veren restoranlarından. Nostaljik bir akşamda, ferah bir mekanda, lezzetli yemekler için Göksu’ya mutlaka uğrayın.

Beş Çaylarının Buluşma Adresi: Denizatı

Kahvaltısı, çayı meşhur bir mekan arıyor, enfes hamur işlerinin tadına doymak istiyorsanız Denizatı’na uğrayabilirsiniz. Oldukça köklü bir geçmişi olan pastane, Ankaralıların beş çaylarında gözde mekanları arasında yer alıyor.

Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan

Fasıla Katılın: Kalender Zebra

Fasıl sevenler ve iyi meze yemekten hoşlananlar Farabi sokakta yer alan Kalender Zebra’yı ziyaret edebilir. Kalender Zebra, nezih ve keyifli ortamı ile Ankara’nın en sevilen mekanları arasında yer alıyor.

Ankara’da Dönerin Adresi: Cici Piknik

Ankara’nın meşhur lezzetlerinden biri olarak öne çıkan döner, şehrin pek çok mekanında satışa sunuluyor. Ancak hiçbir dönerin tadı Cici Piknik’teki kadar lezzetli olmuyor. Döner sevenler Kumrular Caddesi’ndeki restorana uğramalı.

Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan

Klasik ve Lezzetli: Hacı Arif Bey

Ankara’da bütçenizi aşmadan ama lezzetten de taviz vermeden, ailecek kebap ya da et yemek istiyorsanız Hacı Arif Bey aradığınız mekan olabilir. Uzun yıllardır Güniz Sokak'ta hizmet veren restoran keyifli yemeklerin vazgeçilmez adresi.

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