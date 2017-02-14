Ankara’da lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız 8 mekan
Bol soslu döner de var, enfes lezzette kumpir de... Ankara birbirinden güzel birçok mekana ev sahipliği yaparken size düşen sadece bu lezzetlerin tadına varmak.
Başkent Ankara, yöresel lezzetlerinin yer aldığı ya da klasik lezzetlerin yeni ve enfes şekilde yorumlandığı pek çok mekana ev sahipliği yapıyor. Yolunuz Ankara’ya düşerse ya da Ankara’da yaşıyorsanız lezzetli yemekleriyle müdavimi olacağınız bu 8 mekana mutlaka uğrayın!
Kumpir Ondan Sorulur: Kıtır
Tunalı Hilmi’nin gözde mekanları arasında yer alan Kıtır, özellikle gençlerin çok sevdiği, canlı ve samimi bir mekan. Karışık kumpiriyle ünlenen Kıtır’ın müdavimlerinin bir diğer favorisi ise kaşarlı kokoreç.
Ankara’da Ege Esintileri: Komşu Restoran
Denizi ve Ege’yi özleyenlerin adresi Komşu Restoran hem dekorasyonu hem de mezeleri, yemekleri ile kendinizi salaş bir Yunan meyhanesinde ya da Ege balıkçısında hissetmenizi sağlıyor. Türk ve Yunan müzikleri eşliğinde dostlarınızla eğlenebileceğiniz oldukça samimi bir mekan.
Döneri de İkramları da Bitmez: Meşhur Özçelik Aspava
Soslu, halis etten yapılan döneri ile Ankaralıların en uğrak mekanlarından biri olan Meşhur Özçelik Aspava, sadece döneri ile değil ana sipariş öncesi gelen çiğ köfte, kaşarlı mantar, cacık gibi bol ikramlarıyla da güzel lezzetlere doymanızı sağlıyor.
Buram Buram Tarih Kokuyor: Göksu
Özellikle 70’li yıllardan itibaren ailelerin, dost sohbetlerinin mekanı olan, sade ve klasik bir dekorasyona sahip Göksu Ankara’nın değişmeyen, hep aynı hissi veren restoranlarından. Nostaljik bir akşamda, ferah bir mekanda, lezzetli yemekler için Göksu’ya mutlaka uğrayın.
Beş Çaylarının Buluşma Adresi: Denizatı
Kahvaltısı, çayı meşhur bir mekan arıyor, enfes hamur işlerinin tadına doymak istiyorsanız Denizatı’na uğrayabilirsiniz. Oldukça köklü bir geçmişi olan pastane, Ankaralıların beş çaylarında gözde mekanları arasında yer alıyor.
Fasıla Katılın: Kalender Zebra
Fasıl sevenler ve iyi meze yemekten hoşlananlar Farabi sokakta yer alan Kalender Zebra’yı ziyaret edebilir. Kalender Zebra, nezih ve keyifli ortamı ile Ankara’nın en sevilen mekanları arasında yer alıyor.
Ankara’da Dönerin Adresi: Cici Piknik
Ankara’nın meşhur lezzetlerinden biri olarak öne çıkan döner, şehrin pek çok mekanında satışa sunuluyor. Ancak hiçbir dönerin tadı Cici Piknik’teki kadar lezzetli olmuyor. Döner sevenler Kumrular Caddesi’ndeki restorana uğramalı.
Klasik ve Lezzetli: Hacı Arif Bey
Ankara’da bütçenizi aşmadan ama lezzetten de taviz vermeden, ailecek kebap ya da et yemek istiyorsanız Hacı Arif Bey aradığınız mekan olabilir. Uzun yıllardır Güniz Sokak'ta hizmet veren restoran keyifli yemeklerin vazgeçilmez adresi.
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