Ankara’da bu hafta nerede ne yiyelim?

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Başkentin seçkin lokasyonu Çukurambar'da yer alan ve ailelerin, çiftlerin ve sosyal arkadaşların yemek programları için mükemmel bir tercih olan Ziverbey Restaurant’ta lezzet dolu bir kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltı yerine ben akşam yemeğini tercih ederim diyorsanız da Ziverbey Restaurant’ın Adana, tavuk şiş, kuzu şiş, patlıcan kebap, tavuk kanat, fındık lahmacun, sınırsız meze ve çaydan oluşan enfes menüsünü bu linke tıklayarak yarı yarıya indirimli tadabilirsiniz.

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Swissotel Ankara da, her Pazar 11.30 - 14.30 saatleri arasında sizlere harika ve bol çeşitli brunch büfesi sunuyor. Geleneksel ve uluslararası değişik lezzetleri sunan Swissôtel brunch’ı farklı damak tatlarına da hitap ediyor. Siz, keyifli atmosferin tadını çıkarırken, çocuklarınız da onlar için hazırlanmış oyun bölümünde birçok aktivite ile eğlenebilir. Swissôtel’in ayrıcalıklı lezzetlerle dolu kahvaltısının tüm detayları da aşağıda!

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Akşam yemeklerinden önce ya da sonra yoğun geçen bir günü noktalaman için ideal bir ortam sunan, keyifli atmosferi ve doyumsuz Ankara manzarası ile 15.inci katta bulunan Meyra Restaurant’ta Türk ve Osmanlı mutfağının zirvesinden, Akdeniz mutfağının doyumsuz lezzetlere doğru bir yolculuğa çıkmak için de buraya göz atabilirsiniz.

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Kalabalıktan uzak özel günlerin ve keyifli sohbetlerin en lezzetli adresi Park Caddesi'nin gizli hazinesi olan Cosy Wine & Dine da, sizi ve davetlinizi dünya mutfaklarından eşsiz lezzetlerin bulunduğu romantik sofralara davet ediyor.

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Bir başkent efsanesi olan Marco Pascha, gerek çok çeşit gerek bol lezzet gerekse harika ambiyansın birleşimi ile unutulmaz bir brunch sunuyor. Mükemmel bir brunch'la yaşanan sabah gibisi yok. Yüzlerce çeşitten oluşan bu brunch’ta da yok yok!

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