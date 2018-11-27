Ankara tava nasıl yapılır? Ankara tava tarifi
Ankara tava, Ankara il sınırları dışında da en iyi bilinen yöresel yemeklerden biridir. Şehriye, kemikli et, domates, soğan ve biberin muhteşem uyumundan oluşan Ankara tavayı yaparken etleri düdüklü tencerede önceden haşlayarak pişirme süresini kısaltabilirsiniz. Peki, Ankara tava nasıl yapılır?
Ankara tava, İç Anadolu Bölgesi'nde özellikle bayram günlerinde sıklıkla hazırlanan özel bir yemektir. Kuzu kol veya incik gibi kırmızı etlerin kullanıldığı Ankara tavayı yaparken en önemli püf noktalardan biri arpa şehriyeden yapılan pilavın suyuna, rendelenmiş domates ve salçanın katılmasıdır. İşte, adını Türkiye’nin başkentinden alan Ankara tava için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...
Malzemeler
500 gram arpa şehriye
600 gram kemikli kuzu kol
1 soğan
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çarliston biber
3 domates
Tuz
Karabiber
Defne yaprağı
Tereyağı
Ankara tava nasıl yapılır?
Geniş bir tencereye yağ alınıp eritilir. Etler tencereye alınıp kızartılır. Üzerine yemeklik doğranmış soğan, sarımsak, defne yaprağı ve karabiber eklenir. Son olarak salça ve su eklenip iyice karıştırılarak harmanlanır ve pişirilir. Başka bir tencerede arpa şehriye kavrulur. Üzerine et suyu ve su eklenerek pişirilir. Arpa şehriye pilavı fırın kabına yayılır. Üzerine etler ve çok az et suyu gezdirilip önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirilir.
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