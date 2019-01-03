Ankara tatlısı tarifi

Ankara'nın yöresel lezzetlerinden Ankara tatlısı şerbetli tatlılardandır. İçi ceviz dolu poğaçalara benzeyen Ankara tatlısının yapılışını merak ediyorsanız sizi tarifimize alalım. Kolayca yapıp servis edebileceğiniz bu tatlıyı aileniz de misafirleriniz de çok beğenecek. Şimdiden afiyet olsun...
Şerbeti için:
Yumurtaları sütün içine kırın. Tereyağını da ilave edin. Un ve kabartma tozunu da ekleyerek yoğurmaya başlayın. Kıvamlı bir hamur elde edin. Hamurunuzu mandalina büyüklüğünde bezelere bölün.
Kırılmış cevize tarçını ekleyin. Bezelerinizi 15 santimetre çapında yuvarlaklar halinde açın. Tarçınlı cevizi içine doldurup ağzını kapatın. Tatlılarınızı fırına verin ve 180 derecede üstleri kızarana kadar pişirin.
Tatlılar iyice soğuyunca şerbetin yapımına geçin. Şeker, su ve limon tuzunu karıştırıp kaynatarak bir şerbet elde edin. Sıcak şerbeti soğuk tatlıların üzerine dökün. Tatlılar şerbeti çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!