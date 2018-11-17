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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA-DHA
17.11.2018 - 11:57, Son Güncelleme:

Anıt ağaçtan elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

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Anıt ağaçtan elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Seferihisar Belediyesi tarafından düzenlenen müzayedede, 1800 yaşındaki zeytin ağacından üretilen yarım litrelik zeytinyağı 30 bin liraya alıcı buldu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen müzayedede, 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşı 500'ün üzerinde olan ağaçlardan toplanan zeytinler Seferihisar Belediyesi Zeytinyağı Fabrikası'nda geleneksel yöntemlerle sıkıldı.

Elde edilen yağlar, ilçede devam eden Tarım Şenliği kapsamında bu yıl 3'üncü kez düzenlenen müzayedeyle satıldı.

Müzayede, 1800 yaşındaki zeytin ağacının bulunduğu Teos Antik Kenti'ndeki antik tiyatroda yapıldı.

Anıt ağaçtan elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Yaşı 500'ün üzerindeki anıt ağaçlardan hazırlanan 152 şişe zeytinyağı, yaşları ve asit oranlarına göre 21 ayrı grupta açık artırmaya sunuldu.

Müzayedede en son 1800 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen yarım litre yağın satışı gerçekleştirildi.

Yarım litre zeytinyağını, iş adamı Salih Değerli 30 bin lira karşılığında satın aldı.

Müzayededen elde edilen toplam 47 bin 750 liranın ilçede yaşayan çocuklara eğitim bursu olarak dağıtılacağı belirtildi.

Anıt ağaçtan elde edilen yarım litre zeytinyağı 30 bin liraya satıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytin ağacının mucizevi bir ağaç olduğunu kaydederek, "Müzayedede ortaya çıkan rakam ne olursa olsun, zeytin ağacının değerini karşılayamaz. Bizim yapmaya çalıştığımız zeytin ağacına ilişkin bir farkındalık oluşturmak" ifadelerini kullandı.

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